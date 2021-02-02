HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni 2021 Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü: Yeni Toyota Yaris alınır mı? Yeni 2021 Toyota Yaris kaç para?

Yeni 2021 Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü: Yeni Toyota Yaris alınır mı? Yeni 2021 Toyota Yaris kaç para?

02.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni 2021 Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü: Yeni Toyota Yaris alınır mı? Yeni 2021 Toyota Yaris kaç para?

Toyota’nın efsanevi modellerinden olan Yaris ilk olarak 1999 yılında ortaya çıkmıştı. Dördüncü nesliyle hayatına devam eden Yaris, test köşemize konuk oldu. Yeni Yaris kaç para? Yeni 2021 Toyota Yaris alınır mı?

1999 yılında ortaya çıkan Toyota Yaris, o dönemler “Echo” adıyla da farklı lokasyonlarda satıldı. Coupe ve sedan modelleri de olan araç, 2005 yılında ikinci nesline kavuştu. Sedan karoseriyle de farklı lokasyonlarda satılan model, 2011 yılında da üçüncü nesline kavuştu. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde markanın TNGA platformunda yükselen Yeni 2021 Toyota Yaris karşımızdaydı. Bu dönemde marka ateşli versiyon olan Yaris GR’yi de piyasaya sürdü. Yeni Toyota Yaris kaç para? 2021 Toyota Yaris alınır mı? 2021 Toyota Yaris ne kadar yakıyor? Yeni Toyota Yaris alınır mı? Tüm cevaplar test yazımızda.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-2

YENİ 2021 TOYOTA YARIS TASARIM

Yeni Toyota Yaris’in tasarımına baktığımızda, yeni bir ön yüz karşımıza çıkıyor. Önceki nesile göre daha da yuvarlatılmış far grubuna sahip olan model, eski nesildeki gibi geniş bir ön ızgara ile geliyor. Sis farlarının olduğu bölümdeki hava kanalları da Yaris’i daha agresif gösterirken, frenlerin soğutulmasına da büyük katkı sağlıyor.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-5

YENİ 2021 TOYOTA YARIS BOYUTLAR

Yan bölüme geldiğimizde aracın donanımı gereği kapak jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Yandan bakıldığında arka kapının diğer B segmenti modellere göre küçük olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Yeni Toyota Yaris’in boyutlarına bakıldığında; 3940 mm. uzunluğa, 1745 mm. genişliğe ve 1550 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi 2560 mm. olarak belirlenmiş.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-7

YENİ 2021 TOYOTA YARIS ARKA TASARIM

Arka bölüme geldiğimizde ise piyano siyahı ile kaplanmış bir bagaj kapağı görüyoruz. Bu siyah efektler stopların üstlerine kadar taşınmış ve buraya bütünlük sağlanmış. Arka tampon, ön deki gibi agresif tutulmuş.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-17

YENİ 2021 TOYOTA YARIS BAGAJ HACMİ

Modelde bagaj hacmi 286 litre olarak sunulmuş. Bu alan diğer rakiplerine göre bir hayli düşük. Test aracımız hibrit sistem ile gelmiyor. Ancak hibrit sisteme sahip versiyonda bile aracın bagaj hacmi düşmüyor.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-9

YENİ 2021 TOYOTA YARIS KOKPİT

Kokpite geçtiğimizde oldukça sade bir alan bizleri karşılıyor. Direksiyon ele iyi oturuyor ve kalite anlamında da başarılı.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-18

Orta konsolda yer alan multimedya sistemi oldukça kullanışlı. Test aracımız düşük paket olsa da, üst donanım seviyelerinde daha büyük ekrana sahip seçenekler tercih edilebiliyor. Bu ekranın tek beğenmediğimiz noktası üzerindeki tuşlar.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-12

Gösterge paneli analog olarak geliyor. Ortasındaki alandan otomobil ile ilgili detaylara erişebiliyorsunuz. İsterseniz bu ekranı dijital olarak alabiliyorsunuz.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-10

Eşya gözü konusunda model oldukça bonkör. Ekranın altında bir alan sunulmuş. Vitesin önünde, arkasında ve kapı içlerinde yeteri kadar alan sunulmuş.

YENİ 2021 TOYOTA YARIS MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Toyota Yaris iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Test aracımızda yer alan motor 1.5 litrelik atmosferik ünite. 6600 d/d’de 125 Bg güç üreten motor, 4800-5000 devir bantları arasında ise 153 Nm tork değeri üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını yeni Yaris 10.2 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim değeri ise fabrika verilerine göre 4.7 litre olarak belirlenmiş. Bu motor atmosferik bir karaktere sahip olduğu için daha çok üst devirlerde size keyif verebiliyor. Sakin kullanımlarda ekonomik olan bu ünite, üst devirlerde tüketim rakamlarınızı iki haneli rakamlara çıkarabiliyor. Daha ekonomik bir şeyler ararsanız hibrit versiyonda size sunuluyor. Bu motor 92 Bg güç ve 120 Nm tork değeri sunuyor.Hibrit sistemin gücü ise 72 Bg güç ve 141 Nm olarak değerlere yansımış. 0-100 hızlanmasını model 9.7 saniyede tamamlıyor. Hibrit güç size ilk hızlanmada fazlasıyla avantaj sağlıyor. Tüketim konusuna gelirsek eğer, model fabrika verilerine göre 2.8 litrelik tüketim değerine sahip.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-14

YENİ 2021 TOYOTA YARIS 'İN YALITIMI NASIL?

Model selefine göre yalıtım konusunda önemli yol kat etmiş. Ancak hala daha yol sesini ve rüzgar sesini kabin içine yansıtıyor. Buna ek olarak üst devirlerde motor sesi de kabin içine yansıyor.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-15

YENİ 2021 TOYOTA YARIS 'İN KONFORU NASIL?

Konfor konusunda da model başarılı. Kalın yanak lastikler ve yumuşak süspansiyonlar ile otomobil konforlu yapısını size rahat bir şekilde sunuyor.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-16

YENİ 2021 TOYOTA YARIS 'İN YOL TUTUŞU NASIL?

Yol tutuş konusu ise bu segmentten beklenileni veriyor. Ancak yüksek karoser yapısı ve yumuşak süspansiyonu ile model bolca şasi salınımı yapıyor. Limiti zorlanan model önden kaymalar yaşatabiliyor. Yeni Toyota Yaris modelinin güncel 2021 fiyat listesi ise şu şekilde.

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü-1

YENİ 2021 TOYOTA YARIS FİYATLAR

• 1.5 Dream Multidrive S 209.200 TL
• 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 218.200 TL
• 1.5 Flame Multidrive S 221.700 TL
• 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 230.700 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
2022 Mercedes-AMG GT kameralara yakalandı2022 Mercedes-AMG GT kameralara yakalandı
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Kia, Sorento modellerini geri çağırıyor

Kia, Sorento modellerini geri çağırıyor!

2022 Mercedes-AMG GT kameralara yakalandı

2022 Mercedes-AMG GT kameralara yakalandı

Audi Q5 Sportback artık daha sportif

Artık daha sportif!

Cem Bölükbaşı’dan Formula 3’te büyük başarı

Hızlı başladı!

McLaren Artura Hybrit 16 Şubat’ta tanıtılacak!

16 Şubat’ta tanıtılacak!

Mansory, 2021 Mercedes-AMG G63’ü mercek altına aldı

0-100 km/s hızlanması 3.5 saniye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.