Yeni 2021 Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multidrive S test sürüşü: Yeni Toyota Yaris alınır mı? Yeni 2021 Toyota Yaris kaç para?

1999 yılında ortaya çıkan Toyota Yaris, o dönemler “Echo” adıyla da farklı lokasyonlarda satıldı. Coupe ve sedan modelleri de olan araç, 2005 yılında ikinci nesline kavuştu. Sedan karoseriyle de farklı lokasyonlarda satılan model, 2011 yılında da üçüncü nesline kavuştu. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde markanın TNGA platformunda yükselen Yeni 2021 Toyota Yaris karşımızdaydı. Bu dönemde marka ateşli versiyon olan Yaris GR’yi de piyasaya sürdü. Yeni Toyota Yaris kaç para? 2021 Toyota Yaris alınır mı? 2021 Toyota Yaris ne kadar yakıyor? Yeni Toyota Yaris alınır mı? Tüm cevaplar test yazımızda. YENİ 2021 TOYOTA YARIS TASARIM Yeni Toyota Yaris’in tasarımına baktığımızda, yeni bir ön yüz karşımıza çıkıyor. Önceki nesile göre daha da yuvarlatılmış far grubuna sahip olan model, eski nesildeki gibi geniş bir ön ızgara ile geliyor. Sis farlarının olduğu bölümdeki hava kanalları da Yaris’i daha agresif gösterirken, frenlerin soğutulmasına da büyük katkı sağlıyor. YENİ 2021 TOYOTA YARIS BOYUTLAR Yan bölüme geldiğimizde aracın donanımı gereği kapak jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Yandan bakıldığında arka kapının diğer B segmenti modellere göre küçük olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Yeni Toyota Yaris’in boyutlarına bakıldığında; 3940 mm. uzunluğa, 1745 mm. genişliğe ve 1550 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi 2560 mm. olarak belirlenmiş.

YENİ 2021 TOYOTA YARIS ARKA TASARIM Arka bölüme geldiğimizde ise piyano siyahı ile kaplanmış bir bagaj kapağı görüyoruz. Bu siyah efektler stopların üstlerine kadar taşınmış ve buraya bütünlük sağlanmış. Arka tampon, ön deki gibi agresif tutulmuş. YENİ 2021 TOYOTA YARIS BAGAJ HACMİ Modelde bagaj hacmi 286 litre olarak sunulmuş. Bu alan diğer rakiplerine göre bir hayli düşük. Test aracımız hibrit sistem ile gelmiyor. Ancak hibrit sisteme sahip versiyonda bile aracın bagaj hacmi düşmüyor. YENİ 2021 TOYOTA YARIS KOKPİT Kokpite geçtiğimizde oldukça sade bir alan bizleri karşılıyor. Direksiyon ele iyi oturuyor ve kalite anlamında da başarılı. Orta konsolda yer alan multimedya sistemi oldukça kullanışlı. Test aracımız düşük paket olsa da, üst donanım seviyelerinde daha büyük ekrana sahip seçenekler tercih edilebiliyor. Bu ekranın tek beğenmediğimiz noktası üzerindeki tuşlar. Gösterge paneli analog olarak geliyor. Ortasındaki alandan otomobil ile ilgili detaylara erişebiliyorsunuz. İsterseniz bu ekranı dijital olarak alabiliyorsunuz. Eşya gözü konusunda model oldukça bonkör. Ekranın altında bir alan sunulmuş. Vitesin önünde, arkasında ve kapı içlerinde yeteri kadar alan sunulmuş.

YENİ 2021 TOYOTA YARIS MOTOR SEÇENEKLERİ Yeni Toyota Yaris iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Test aracımızda yer alan motor 1.5 litrelik atmosferik ünite. 6600 d/d’de 125 Bg güç üreten motor, 4800-5000 devir bantları arasında ise 153 Nm tork değeri üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını yeni Yaris 10.2 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim değeri ise fabrika verilerine göre 4.7 litre olarak belirlenmiş. Bu motor atmosferik bir karaktere sahip olduğu için daha çok üst devirlerde size keyif verebiliyor. Sakin kullanımlarda ekonomik olan bu ünite, üst devirlerde tüketim rakamlarınızı iki haneli rakamlara çıkarabiliyor. Daha ekonomik bir şeyler ararsanız hibrit versiyonda size sunuluyor. Bu motor 92 Bg güç ve 120 Nm tork değeri sunuyor.Hibrit sistemin gücü ise 72 Bg güç ve 141 Nm olarak değerlere yansımış. 0-100 hızlanmasını model 9.7 saniyede tamamlıyor. Hibrit güç size ilk hızlanmada fazlasıyla avantaj sağlıyor. Tüketim konusuna gelirsek eğer, model fabrika verilerine göre 2.8 litrelik tüketim değerine sahip. YENİ 2021 TOYOTA YARIS 'İN YALITIMI NASIL? Model selefine göre yalıtım konusunda önemli yol kat etmiş. Ancak hala daha yol sesini ve rüzgar sesini kabin içine yansıtıyor. Buna ek olarak üst devirlerde motor sesi de kabin içine yansıyor.