‘Dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu!

İngiltere’deki Londra Zooloji Derneği ve Ulusal Tarih Müzesi’nden uzmanların 17 türe ait örnekler üzerinde yaptığı araştırma dev semenderlere ait yeni bir bilgiyi ortaya koydu.

Daha önce tek bir türü olduğu düşünülen dev Çin semenderinin aslında üç ayrı genetik bağlantısı (linkaj) olduğu tespit edildi. Bu üç türün de ayrı bir tür olarak adlandırılmaya yetecek kadar genetik açıdan farklı olduğu kaydedildi.

Yeni keşfedilen türlerden ikisine ‘Andrias davidianus’ ve ‘Andrias sligoi’ adı verildi, diğeri ise henüz adlandırılmadı.

74 yıllık bir numune olan ‘A. sligoi’ adlı türün üçü arasında en büyüğü olduğu kaydedildi.

Soyu tükenmekte olan dev Çin semenderleri 1.2 metreye kadar büyüyebiliyor. ‘A. sligoi’nin ise 1.8 metreye kadar büyüyebildiği belirtiliyor. Bu da bugün varolan 8 bin kadar amfibik hayvanın en büyüğü yapıyor.

