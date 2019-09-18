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‘Dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bilim insanları, dünyanın en büyük amfibi hayvanı (hem karada hem denizde yaşayan) olduğuna inanılan dev bir semender türünü adlandırdı.

‘Dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu!

İngiltere’deki Londra Zooloji Derneği ve Ulusal Tarih Müzesi’nden uzmanların 17 türe ait örnekler üzerinde yaptığı araştırma dev semenderlere ait yeni bir bilgiyi ortaya koydu.

Daha önce tek bir türü olduğu düşünülen dev Çin semenderinin aslında üç ayrı genetik bağlantısı (linkaj) olduğu tespit edildi. Bu üç türün de ayrı bir tür olarak adlandırılmaya yetecek kadar genetik açıdan farklı olduğu kaydedildi.

Yeni keşfedilen türlerden ikisine ‘Andrias davidianus’ ve ‘Andrias sligoi’ adı verildi, diğeri ise henüz adlandırılmadı.

74 yıllık bir numune olan ‘A. sligoi’ adlı türün üçü arasında en büyüğü olduğu kaydedildi.
Soyu tükenmekte olan dev Çin semenderleri 1.2 metreye kadar büyüyebiliyor. ‘A. sligoi’nin ise 1.8 metreye kadar büyüyebildiği belirtiliyor. Bu da bugün varolan 8 bin kadar amfibik hayvanın en büyüğü yapıyor.

Londra Zooloji Derneği’nden Samuel Turvey, “Araştırmamız dev Çin semenderlerinin 2.4 ile 3.1 milyon yıl önce ayrıştığını ortaya koyuyor. Bu da Tibet Platosu’nun yükseldiği ve Çin’de dağ oluşumlarının yaşandığı döneme denk geliyor. Bu, dev semender popülasyonlarının izole olmasına ve farklı alanlarda ayrı türlere evrilmesine yol açmış olabilir” dedi.

Semenderler yıllarca Çin’de yemek ve tıp sektöründe kullanıldı, bu da soylarının tükenme noktasına gelmesinde etkili oldu.

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