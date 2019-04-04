Yeni akım başladı: Araba alarmı sesi!

Günç geçmiyorki sosyal medyada yeni bir akım türemesin. İnsanların yeni eğlencesi 'Araba Alarmı' akımı! Bu akım nasıl mı yapılıyor? Detaylar haberimizde...
İşte o akımdan görüntüler... Sizce hangisi daha iyi?
MY ROOMATE SOUNDS LIKE A CAR ALARM HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/2UlhrPhlxn— Mia Peredo (@miaaperedo) 29 Mart 2019
okay but....WHY CAN MY BROTHER DO THAT CAR ALARM CHALLENGE pic.twitter.com/tbepPs9MoM— JACQUELINE ♡ (@wowkarate) 30 Mart 2019
She sounds better than the original car alarm girl... @krispypineapple pic.twitter.com/DhCHIYTchS— Tay Stratford (@StratfordTaylor) 31 Mart 2019
My secret talent... CAR ALARM pic.twitter.com/tflB1ondAK— Peyt???? (@P_gibb) 28 Mart 2019
28 Mart 2019
It’s not a talent anyone can do it ???? pic.twitter.com/bhzLOY4Kj9— Karsten M Hutcheson (@khutch66) 28 Mart 2019
Car alarm @J0anna__banana pic.twitter.com/1haTRXia7h— Kagome (@chillontheshore) 29 Mart 2019
I showed my mom the car alarm video and well.... ???? pic.twitter.com/ZEohdZDB9R— Angelhi Eguren (@angelhi07) 30 Mart 2019
Almost! pic.twitter.com/esb1lfOFEu— Peyton Mitchell (@pey10rae) 29 Mart 2019
“car alarm” 2.0 pic.twitter.com/JIReN5tTgg— taylor jo (@taylor_headrick) 29 Mart 2019
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum