Yeni akım başladı: Araba alarmı sesi!

Günç geçmiyorki sosyal medyada yeni bir akım türemesin. İnsanların yeni eğlencesi 'Araba Alarmı' akımı! Bu akım nasıl mı yapılıyor? Detaylar haberimizde...

İşte o akımdan görüntüler... Sizce hangisi daha iyi?

MY ROOMATE SOUNDS LIKE A CAR ALARM HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/2UlhrPhlxn — Mia Peredo (@miaaperedo) 29 Mart 2019

okay but....WHY CAN MY BROTHER DO THAT CAR ALARM CHALLENGE pic.twitter.com/tbepPs9MoM — JACQUELINE ♡ (@wowkarate) 30 Mart 2019

She sounds better than the original car alarm girl... @krispypineapple pic.twitter.com/DhCHIYTchS — Tay Stratford (@StratfordTaylor) 31 Mart 2019

My secret talent... CAR ALARM pic.twitter.com/tflB1ondAK — Peyt???? (@P_gibb) 28 Mart 2019

It’s not a talent anyone can do it ???? pic.twitter.com/bhzLOY4Kj9 — Karsten M Hutcheson (@khutch66) 28 Mart 2019

I showed my mom the car alarm video and well.... ???? pic.twitter.com/ZEohdZDB9R — Angelhi Eguren (@angelhi07) 30 Mart 2019