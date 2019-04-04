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Yeni akım başladı: Araba alarmı sesi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yeni bir challenge baş gösterdi. Kişiler araba alarmı sesini taklit ederek kendilerini videoya alıyor ve hesaplarından paylaşıyor. Bu akım eğlenceli ve komik haller ortaya çıkardı.

Yeni akım başladı: Araba alarmı sesi!

Günç geçmiyorki sosyal medyada yeni bir akım türemesin. İnsanların yeni eğlencesi 'Araba Alarmı' akımı! Bu akım nasıl mı yapılıyor? Detaylar haberimizde...

İşte o akımdan görüntüler... Sizce hangisi daha iyi?


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