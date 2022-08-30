Yeni dizi Yalı Çapkını'nın çekimleri sürüyor! İşte setten kareler!

Yakında Star ekranlarında izleyeceğimiz, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını dizisinin setinden yeni fotoğraflar geldi. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Burcu Alptekin’in yaptığı Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

İlk bölüm iç içe çekilen ve Gaziantep çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan yapımın setinden yayınlanan kareler diziye dair merakı artırdı.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.



