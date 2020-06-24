Yeni doğan bebek bakımı ile ilgili bilmeniz gereken 6 şey

Doğum mucizesini yaşadıktan sonra, yeni doğan minik bebeğinizi kucağınıza alıp eve geldiğiniz anda elbette ki tedirginlik yaşamanız çok normaldir. Özellikle bu ilk bebeğinizse ve ne yapmanız gerektiğiyle ilgili hiçbir fikre sahip değilseniz, kafanızda bin bir soru olabilir. Bakımını nasıl yapacağınız, nasıl emzirip nasıl altını değiştireceğiniz, gazı olduğunda nasıl çıkartmanız gerektiğine dair bunun gibi daha pek çok soru aklınızda dolaşır. Korkmanıza gerek yok, içinizde var olan annelik iç güdüsü sayesinde bebeğinizin bakımını, sadece biraz rehberlik alarak ama kimseye ihtiyaç duymadan başarabilirsiniz. Sizin için bir süre sonra her şey daha kolay bir hal alacak ve bebeksiz günlerinizi hatırlamayacaksınız. Bu aşamada rahat olun ve iç güdülerinize güvenerek hareket edin. Yapmanız gerekenleri, kendiniz bile farkında olmadan zaten yapıyor olacaksınız. Artık uyku düzeninizi, yemek düzeninizi, sosyal aktivitelerinizi, yapmaktan hoşlandığınız şeyleri, kısacası günlük yaşamda yaptığınız her şeyi yeniden bebeğinize göre planlayacaksınız. Bebeğin bakımında en önemli zamanlar ilk aylarıdır. Biraz özveri ile, bebeğinizi büyütürken bu ilk ayları kolayca atlatabilirsiniz.

Yeni Doğan Bebek Bakımı İle İlgili Bilmeniz Gereken 6 Şey 1. Yeni doğan bebek giydirilirken nelere dikkat edilmeli, oda sıcaklığı nasıl olmalıdır? Yeni doğan bebeklerin tenleri hassastır. Bebeğinizi giydirirken, cildin havalanmasını sağlayan, teri emen, pamuklu kumaşlar tercih etmeye özen gösterin. Yumuşak, dikişleri az olan, üzerinde bebeğin tenine zarar verebilecek metal parçalar bulunmayan kıyafetler tercih edilmeli. İlk aylarda bebekler tulum içerisinde daha rahat hareket ederler. Bu sebeple ilk aylar için tulum giydirilmesi daha uygun olur. Tulumla birlikte şapka, eldiven ve çorap mutlaka giydirilmelidir. Sıkı şekilde kundaklamaktan da kaçınılmalıdır çünkü, bebeğin hareketleri kısıtlanarak, kalça ekleminin gelişmesine engel olunabilir. Yeni doğan bebekler için en uygun ortam ısısı ilk aylar için, 24 ile 26 derece arasında olmalıdır. Bebekler çevredeki ısı değişimlerinden çok çabuk etkilenirler. Prematüre bebek bakımı ise normal bebek bakımından daha farklıdır. Cilt alt yağ tabakaları henüz oluşmadığından dolayı hipotermi (vücut ısısında düşüş) görülebilir. Bu sebeple vücut ısılarını koruyan onları sıkıca saran kıyafetler giydirilmelidir. Oda sıcaklığının 24-25 derecede olması önemlidir ve sıcaklık sabit tutulmalıdır.

2. Yeni doğan bebeği emzirme sıklığı ne olmalıdır ve bebeğin gazı nasıl çıkartılır? Yeni doğan bebekler 24 saat içerisinde 8-12 kere yani 2-3 saatte bir emzirilmelidir. İlk zamanlar anne sütünün sıklığına göre, saatte bir kez ya da bebek her istediğinde de emzirilebilir. Emzirme sonrasında ise bebek omuza yatırılarak, hafif vuruşlarla gazının çıkarılması gerekir. Emzirme sonrasında bebek eğer gazını ağızdan çıkaramazsa, yan yatış pozisyonunda tutularak gazın çıkarılması sağlanabilir. Uzun süreli emen bebeklerin, emzirme ortasında ve sonunda en az 2 defa gazı çıkarılmalıdır. İkiz bebek bakımı bu konuda biraz daha zordur. Bebeklerin ikisini birden emziremeyeceğiniz için biri uyurken diğerini emzirmek gerekir. Bunun ayarlaması iyi yapılmalıdır. 3. Yeni doğan bebeğe nasıl banyo yaptırılır? Bebeğin derisi vermiks adı verilen beyaz renkli ve kaygan bir koruyucuyla kaplıdır. Bu koruyucunun doğar doğmaz temizlenmesi gerekmez. İlk banyonun yaptırılması için göbeğin düşmesi beklenebilir. Bu süre zarfında bebeğin yüzü ve vücudu silinerek temizlenebilir. Çamaşırlarının değişimi ise sık olmalıdır. Göbeği düştükten sonra ise isteğe göre her gün ya da gün aşırı yıkanabilir.

Bebeği emzirmeden önce ya da emzirdikten 1,5 - 2 saat sonra yıkamak en uygunu olacaktır. Mümkünse bebeğinizi tek başınıza yıkamayın yanınızda bir yardımcı olsun. Yıkama için kullanılacak su 1-2 saat, önceden kaynatılmış ve ısıtılmış olmalıdır. Pozisyon olarak bebeğin yüzü aşağıya doğru bakmalıdır. Göğsünden ve karnından tutarak yıkayabilirsiniz. Bebeği çok iyi durulamalı ve kurulamalısınız. 4. Yeni doğan bebeğin göbek bakımı nasıl yapılmalıdır? Yeni doğan bebeklerin göbeğinin düşmesi genellikle 5 ile 10 gün arasında değişir. Göbeğin ıslak kalmaması için iyice kurulanması gerekir. Göbeği steril gazlı bir bezle kurulayabilirsiniz. Bebek bezinin, göbeği rahatsız etmeyecek şekilde göbek altından bağlanmalıdır. Göbek düştükten sonra da birkaç gün pansumana devam edilebilir. Göbeğin etrafında kızarıklık, kötü koku, akıntı ve kanama görülürse mutlaka doktora danışılmalıdır. 5. Yeni doğan bebeğin göz bakımı nasıl yapılmalıdır? Bebeğin gözünde, çapaklanma ve akıntı durumu varsa, steril gazlı bir bez yardımıyla ılık suyla ıslatılarak dışarıdan içe doğru nazikçe silinir. Günde 5-10 kez göz pınarına yumuşak dokunuşlarla masaj yapılabilir. Ancak kızarıklık ve yoğun bir şekilde şişlik varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

6. Yeni doğan bebeğin genital bakımı ve bez değişimi nasıl yapılmalıdır? Yeni doğan bebekler günde 6-8 kere altını ıslatabilir. Genellikle günde 1 kez de kakalarını yaparlar. Bazen emzirmenin hemen sonrasında kakalarını yapabilirler. Yeni doğan bebekler altını ıslattığında, uzun süre bezleri değiştirilmezse genital bölgeleri tahriş olabilir. Bu yüzden bekletilmeden günde 3-4 saatte bir bez değişimi yapılmalıdır. Genelde emzirdikten sonra bez değişimi yapmak daha uygundur. Her defasında bebeğin genital bölgesi pamuk ve suyla temizlenmelidir. Islak kalmamasına da özen gösterilmelidir. Pişik olması durumunda, çinko asit içeren kremler kullanılabilir. Kız bebeklerde 1-2 hafta beyaz akıntıları olabilir, bu normaldir. Bebek Bakım Çantası Nasıl Olmalıdır? Bebeğinizle birlikte dışarı çıkmaya hazırlanırken, dışarıda olası bazı durumlara karşı hazırlıklı ve temkinli olmak gerekir. Çantayı hazırlarken bebeğinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlamalısınız. Bebek bakım çantaları özellik olarak rahat ve biraz geniş olmalıdır. İsteğe göre sırt çantası ya da kol çantası şeklinde olanları tercih edebilirsiniz. Çanta içerisinde aradığınızı rahat şekilde bulabilmeniz için, iç kısmında cepleri olanları tercih etmeniz daha çok avantaj sağlayacaktır. Bakım çantasında olmazsa olmaz bazı malzemelerin listesi ise;