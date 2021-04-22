Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?

Ramazan ayına ilişkin tedbirlerin alındığı son toplantının ardından gözler bayram kararının verilmesinin beklendiği yeni toplantıya çevrildi. 2 haftalık periyotlarla gerçekleştirilen toplantıda süreçteki son durum değerlendirilirken tedbirlerle ilgili kararlar da veriliyor.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kabine toplantılarının 2 haftada bir gerçekleştiği göz önüne alınırsa 13 Nisan’da yapılan son toplantı sonrası yeni toplantının 27 Nisan tarihinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi günü Bilim Kurulu’nun toplanacağı 27 Nisan 2021 Salı günü de Kabine toplantısının yapılacağı düşünülüyor. Ramazan Bayramı kısıtlamaları ile ilgili kararın da bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu hafta Kabine toplantısı olmayacak.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri: