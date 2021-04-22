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Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?

22.04.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, kısıtlama kararları beklenirken bütün Türkiye'nin gündeminde bulunuyor. Koronavirüste vakası sayılarının 60 bini aşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nda alınacak önlemleri merakla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı tarihini araştırıyor. Gözler Bakanlar Kurulu kararlarında. Peki, yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?

Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?

Ramazan ayına ilişkin tedbirlerin alındığı son toplantının ardından gözler bayram kararının verilmesinin beklendiği yeni toplantıya çevrildi. 2 haftalık periyotlarla gerçekleştirilen toplantıda süreçteki son durum değerlendirilirken tedbirlerle ilgili kararlar da veriliyor.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kabine toplantılarının 2 haftada bir gerçekleştiği göz önüne alınırsa 13 Nisan’da yapılan son toplantı sonrası yeni toplantının 27 Nisan tarihinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi günü Bilim Kurulu’nun toplanacağı 27 Nisan 2021 Salı günü de Kabine toplantısının yapılacağı düşünülüyor. Ramazan Bayramı kısıtlamaları ile ilgili kararın da bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu hafta Kabine toplantısı olmayacak.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri:

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.

  • Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

  • 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.

  • Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

  • Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

  • Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.

  • Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmuş şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
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Kabine Toplantısı

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