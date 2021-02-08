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Yeni Kia Niro yollara çıkmak için hazırlanıyor!

08.02.2021 08:24 | Son Güncelleme:
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Yeni Kia Niro yollara çıkmak için hazırlanıyor!

Niro, Kia satışlarının başarısını göreceli şekilde etkiledi. Elbette, dünyadaki en ilham verici görünen otomobil o değil. Ancak elektrikli araçların hedeflerine sahip kompakt bir SUV arayanlar için uygun fiyatlı bir araç olduğu kesin.

Kısa bir süre önce 2020 için yenileme almış olsa da, kod adı SG2 olan tamamen yeni bir sürümün geliştirilme çalışmaları başladı bile. Büyük değişimler, yeni logo ve sayısız yeni teknoloji vaat eden otomobil, bu yılın sonunda resmi olarak tanıtılacak. Ama hemen öncesinde test sırasında kameralara yakalandı!

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TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ?

2019 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Kia HabaNiro konseptini hatırlıyor musunuz? Çarpıcı bir görünüme, kelebek kapılara ve kontrast kırmızı detaylara sahipti. Doğal olarak, yeni Niro konsept otomobile fazlasıyla benzeyecek. Ancak ön bölümde geniş bir ön ızgara, bumerang şeklinde gündüz farları yer alacak gibi görünüyor. Yeni Niro'nun, diğer otomobillerden çok daha heyecan verici olduğunu göreceksiniz. Pençe benzeri gündüz farları, açılı C sütunu tasarımı ve cesur ön tampon tasarımı modeli iddialı kılacak.

KABİNDE NELER OLACAK?

Kabin, önceki modele göre daha uzun bir dingil mesafesinden yararlanacak ve yolculara geniş hacim sunacak. Ayrıca Niro, yüksek kaliteli malzemelerle bezenmiş bir iç mekan ve geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemini de size sunacak. Dönüş sinyalleri etkinleştirildiğinde bitişik şeritleri gösteren kör nokta uyarı sistemine sahip yeni 12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge modelde yer alacak. Ayrıca uyarlanabilir hız sabitleyici, büyük bir bilgi-eğlence ekranı, gerçek zamanlı haritalar ve bilgiler içeren bulut tabanlı navigasyon sistemi de modelde sunulacak.

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SESSİZ AMA PERFORMANSLI

Henüz teyit edilmemiş olsa da Kia, Niro'yu yine tam hibrit, plug-in hibrit ve saf elektrikli versiyonlar ile sunması bekleniyor. Referans olarak, mevcut e-Niro , WLTP ölçümlerine göre 455 km menzil için 64 kWh pil takımına ihtiyaç duyacak. Elektrikli motorun gücü 201 Bg olacak. Yüksek performanslı, plug-in hibrit (PHEV) seçeneği de modelde yer alabilir. Daha büyük güç aktarım sistemi, dört tekerleğe aktarılan güç ile model 261 Bg güç üretebilecek. Bunun için 1.6 litre turbo benzinli ve 66.9 kw gücünde elektrikli motora ihtiyaç duyacak.

RAKİPLERİ KİMLER?

Belki de Niro'nun en yakın rakibi Hyundai Kona'dır. Diğer rakipler arasında Chevrolet'nin Bolt'u, Volkswagen ID.3 ve pazara bağlı olarak Peugeot 3008 , Toyota C-HR ve Nissan Qashqai / Rogue Sport yer alıyor.

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