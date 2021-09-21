Yeni Renault Express Combi ve Express Van Türkiye'de! İşte fiyatlar

Kangoo modeli ile tanınan Renault, ticari ailesinin yeni üyeleri Express Combi ve Express Van ile Türkiye'deki ürün gamına yeni modeller ekliyor.

YENİ RENAULT EXPRESS COMBİ'NİN FİYATI NE KADAR?

Renault'nun Türkiye'de satışa sunacağı modellerden biri yeni Express Combi. 800 litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmini sunan ve 71,6 santimetrelik sürgülü yan kapı açıklığı bulunan yeni Express Combi, 182 bin 900 TL'den başlayan özel lansman fiyatlarıyla tüketiciyle buluşacak.

İŞTE YENİ RENAULT EXPRESS VAN'IN FİYATI

1,91 metre yükleme uzunluğuna sahip, 3,3 metreküplük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunan yeni Express Van ise lansmana özel 159 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

SATIŞ TARİHİ BELLİ

Yeni Express Combi ve Express Van yalın bir tasarıma sahip.

1.5 dCi 95 bg dizel motor ile desteklenen yeni modeller, Demir Mavi, Duman Gri, Siyah, Beyaz ve Arsenik Gri renklerle geliyor. C formundaki LED farlar, dikey tampon, yüksek konumlu ön ızgara ve kıvrımlı motor kapağı dikkat çekenler arasında.

Yeni Express Combi ve Express Van 27 Eylül’den itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

