Renault'dan "elektrikli" hamle: Yeni Megane E-Tech Electric görücüye çıktı!

Elektrikli araç dünyasına adapte olmaya çalışan Renault, Megane'ın mirasını Megane E-Tech Electric ile devam ettiriyor. Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve 2019 yılındaki Morphoz konsept otomobilinden esinlenilen bu model aslında 2020 yılında Megane eVision ile müjdelenmişti.

YENİ MEGANE E-TECH ELECTRIC'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni Megane E-Tech ittifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformunu kullanıyor. Markanın yeni logosunu taşıyan model, Renault'un söylediği kadarıyla Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor. Otomobil, aynı zamanda mikro-optik LED stoplar ve OpenR ekran gibi bazı teknolojik unsurlar içeriyor. Hi-fi tasarım dünyasına ait havalandırma ızgaraları ve alt kapı koruma ızgaralarında ise lazer gravür detayları bulunuyor.

Yeni Megane E-Tech Electric, 2,70 metre aks mesafesi, 1,50 metre yükseklik ve 4,21 metre toplam uzunluk sunuyor. Otomobilin bataryası 110 mm inceliğinde.

Yeni Megane E-Tech Electric’in önünde ve arkasında kullanılan lazer kesimli tam LED aydınlatmanın modern bir görünüm sunduğunu söylemek mümkün. Işık imzası, merkezi logoyu da içine alıyor. Önde, iki gündüz farı projektörü arasında uzanarak yanlardaki havalandırma ızgaralarına kadar devam ediyor. Arkada, çapraz çizgiler halinde konumlandırılan detaylar, 3 boyut benzeri ışıltı efekti yaratıyor. Yeni Megane E-Tech Electric’in tüm versiyonlarında ayrıca gizli kapı kolları bulunuyor.

Yeni model; Rafale Gri, Schist Gri, Gece yarısı mavi, Ateş Kırmızı, Diamond Siyah ve Buz Beyaz olmak üzere altı farklı gövde rengiyle sunulacak.

MOTOR VE MENZİL DETAYI

Yeni Megane E-Tech Electric, 96 kW (130 hp) güç ve 250 Nm tork ile 160 kW (218 hp) güç ve 300 Nm tork olmak üzere iki farklı güç seviyesi bulunuyor. Otomobil 0'dan 100 km/s’ye 7,4 saniyede ulaşıyor. Yeni Megane E-Tech Electric; 300 km menzil (WLTP) için 40 kWh ve 470 km’ye kadar menzil (versiyona bağlı olarak WLTP döngüsü) için 60 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor.

440 litrelik bagaj hacmine sahip olan otomobil, yeni OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ile destekleniyor. Yeni Megane'da versiyona göre değişen 12 inçlik veya 9 inçlik ekran bulunuyor. Otomobilin dikkat çeken bazı güvenlik özellikleri de mevcut.

YENİ RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve ön siparişe açılan Yeni Megane E-Tech, Avrupa’da 2022’nin Şubat ayında siparişe başlayıp Mart ayında satışa sunulacak.

