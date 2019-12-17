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Yeni yılın arifesinde hayli sade bir takvim oyun severleri bekliyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Malum yeni yıla girmemize artık sayılı günler kaldı. Oyun sektörünü az çok takip edenlerin de bildiği üzere yeni yıl arifesinde pek oyun çıkmaz. Bu durumun en büyük nedeni ise sektörün dinamosu konumundaki ABD gibi ülkelerin erken zamanda noel tatiline giriyor olmaları.

Yeni yılın arifesinde hayli sade bir takvim oyun severleri bekliyor

Hal böyle olunca Aralık ayının son iki – üç haftası da hayli sakin geçiyor. Aynı önümüzdeki hafta olacağı gibi.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda hayli sade bir takvimle karşılaşıyoruz. Ağırlıklı olarak indie oyunlardan oluşan listede öne çıkan isim ise The Sims 4‘ün genişleme paketi olan Discover University.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunları ile baş başa bırakalım.

16 ARALIK PAZARTESİ

Treasure Rangers (PS4)
Travel Mosaics: A Paris Tour (Switch)

17 ARALIK SALI

Wattam (PS4, PC)
Untitled Goose Game (PS4, Xbox One)
The Sims 4: Discover University (PS4, Xbox One)
Demon Pit (PS4)
Tamashii (PS4)
Straimium Immortaly (PS4)
XenoRaptor (PS4)
Demons with Shotguns (PS4)
Rift Keeper (Switch)

19 ARALIK PERŞEMBE

Borderlands 3: Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot (PS4, Xbox One, PC)
Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (Xbox One)

20 ARALIK CUMA

Aery (Xbox One)
Cold Silence (Xbox One)

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Anahtar Kelimeler:
oyun yeni yıl

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