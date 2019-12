Yeni yılın arifesinde hayli sade bir takvim oyun severleri bekliyor

Hal böyle olunca Aralık ayının son iki – üç haftası da hayli sakin geçiyor. Aynı önümüzdeki hafta olacağı gibi.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda hayli sade bir takvimle karşılaşıyoruz. Ağırlıklı olarak indie oyunlardan oluşan listede öne çıkan isim ise The Sims 4‘ün genişleme paketi olan Discover University.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunları ile baş başa bırakalım.

16 ARALIK PAZARTESİ



Treasure Rangers (PS4)

Travel Mosaics: A Paris Tour (Switch)

17 ARALIK SALI



Wattam (PS4, PC)

Untitled Goose Game (PS4, Xbox One)

The Sims 4: Discover University (PS4, Xbox One)

Demon Pit (PS4)

Tamashii (PS4)

Straimium Immortaly (PS4)

XenoRaptor (PS4)

Demons with Shotguns (PS4)

Rift Keeper (Switch)

19 ARALIK PERŞEMBE



Borderlands 3: Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot (PS4, Xbox One, PC)

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (Xbox One)

20 ARALIK CUMA



Aery (Xbox One)

Cold Silence (Xbox One)

