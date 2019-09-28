NİĞDE (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında yerden göğe kadar haklı olduğunu hatta az bile söylediğini Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz." dedi.

Erbakan, Niğde Kültür Merkezi'nde partisinin İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tarihi bir konuşma yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın tarihe not düşen, yüreklere su serpen, izlerken "Allah razı olsun, ağzına sağlık" dedikleri konuşmasını Yeniden Refah Partisi olarak kalpten takdir ve tebrik ettiğini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında yerden göğe kadar haklı olduğunu hatta az bile söylediğini Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda böylesi bir konuşma, Türkiye adına katılan devlet adamları tarafından maalesef yapılmamıştı. En azından sözle de olsa zulme ve sömürüye karşı önemli bir duruş sergilemiş, zulme ve sömürüye karşı haklının, mazlumun, garibin yanında yer almış oldu."