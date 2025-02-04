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Yenidoğan bebeklerine verdikleri ismi sosyal medyadan paylaştılar! Tepkiler gecikmedi: "Böyle isimlere izin verilmemeli"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 14:27
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Şarkıcı ve oyuncu Rydel Funk, Instagram sayfasından yenidoğan kızlarına verdikleri ismi paylaşınca tepkilerin odağına yerleşti. Funk kızlarının ismini tam olarak 'Sugar Lover (Şeker Aşığı) Funk' olarak açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ismi beğenmediğini söyleyerek "Böyle isimlere izin verilmemeli. Bu resmen çocuk istismarı" dedi.

Yenidoğan bebeklerine verdikleri ismi sosyal medyadan paylaştılar! Tepkiler gecikmedi: "Böyle isimlere izin verilmemeli"

MYNET|DIŞ HABERLER Şarkıcı ve oyuncu Rydel Funk ile eşi dördüncü bebeklerini kucağına aldı. Ancak çiftin kızlarına verdikleri isim bir anda doğum haberinin önüne geçti. Eşiyle birlikte doğumun sonrasında yaptıkları paylaşımda ünlü isim bebeğinin adını da açıkladı. Bebeğin hastane odasındaki panoda adının "Sugar Lover (Şeker Aşığı) Funk" olduğu görüldü.

TEPKİLERİN ARDINDAN CEVAP VERDİ

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Bebeğine seçtiği ismin sonrasında sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlar yapması üzerine ünlü isim kızının adının kendisi için manevi bir anlamı olduğunu belirterek, "Babam bana hayatım boyunca Şeker Aşığı Kız derdi. Lakabımı bebeğim Sugar'a vermek istedim. Bu manevi mirası ona aktarıyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bebeğin isminin sonrasında adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanlar bu çocukların bir gün işe gidip 'Benim adım şeker tutkunu funk' diyeceğini düşünebiliyor musunuz? Bu çok acımasız" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlar gerçek insanlar, evcil hayvan veya oyuncak bebek değil" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu isimler çocuk istismarıdır.Dünya çok zalim. Kızınız büyük bir zorbalığa uğrayacak" yorumunu yaptı.

Yenidoğan Bebeklerine Verilen İsimler Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Evet, böyle isimlere izin verilmemeli.
Hayır, isimler kişisel bir seçenektir.
Bunun bir kısıtlama olmamalı, herkes istediği ismi koyabilir.
İsimlerin manevi bir anlamı olabilir, bu yüzden eleştirilmemeli.

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