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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında bir gerçek daha açığa çıktı! Sözde kampanyayla insanları kör etmişler

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.10.2024 11:39
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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında ismi karışan Özel Şafak Hastanesi'nin 2021 yılında yüzlerce insanı görme yetisinden ettiği ortaya çıktı. Hastane, sözde 'kampanya' ile gereksiz lazer tedavisi yaparak hem birçok hastayı kör etmiş hem de SGK'yı 6 Milyon TL dolandırmış. Açılan soruşturmada 269 isim mağdur sıfatıyla dosyada yer almış.

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında bir gerçek daha açığa çıktı! Sözde kampanyayla insanları kör etmişler

Türkiye'nin gündemi 'Yenidoğan çetesi' skandalında şok eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Bebekler, diyaliz işlemi derken şimdi de lazer tedavisi... Soruşturmada adı geçen Özel Şafak Hastanesi'nin seneler önce de başka skandallara karıştığı ortaya çıktı.

KAMPANYA KÖR ETTİ

Önce, "Genel göz taraması ve kampanya var" diyerek mağdurları hastaneye çektiler sonra sağlıklı olan gözlerine, rızaları dışında lazer tedavisi uygulayıp delik açtılar. Tedavi sonrasında mağdurların gözlerinde yanma, yaşarma, eskisi gibi uzağı ve yakını görememe sorunları görüldü. Ancak hastane yaptığı işlemlerden para almak için hepsini faturalandırdı.

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İddiaya göre; 2013-2015 yılları arasında 291 vatandaşın sağlıklı gözlerine lazerle delik açıldı ve yapılan işlemler faturalandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zarara uğratıldı.

DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Hastane yönetimi, SGK'dan ödeme alabilme amacıyla birlikte hareket ederek, resmi belgeleri sahte olarak düzenleyerek SGK'ya sunmuş, karşılığında 5 milyon 822 bin TL ödeme almış. Aralarında hastanenin başhekimi ve sahibinin de bulunduğu 13 sanık, SGK'yı bu yolla dolandırmış. Şikayetler üzerine hastaneye soruşturma başlatılmış.

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3 SUÇ 269 MAĞDUR

Soruşturmada hastane sahibi ve doktorlar da dahil 13 şüpheli yer alırken, şüpheliler "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vücut bütünlüğüne zarar vermek"le suçlanmıştı. Dosyada ise 269 kişi mağdur sıfatıyla yer almış.

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HASTANE FAALİYETİNE DEVAM ETTİ

Gaziosmanpaşa'da bulunan özel hastanenin sahibi Seçim Ö., başhekim ve doktorların da arasında bulunduğu 13 şüpheliye İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış ancak hastane faaliyetine 'Yenidoğan çetesi' ortaya çıkana kadar devam etmiştir.

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Lazer tedavisi kör yenidoğan yenidoğan çetesi
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