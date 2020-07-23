Yenidoğanlarda safra atrezisi nedir, nasıl tedavi edilir?

Yeni doğan bebeklerde uzun süreli sarılığın sebeplerinden biri safra yolu atrezisi olabilir. Safra yolu atrezisi tanısını koymadan önce uzamış sarılığa yol açabilecek ve dahili sebepleri de değerlendirmek gerekiyor. Bu tür bebeklerde öncelikle bilirubin düzeyinin yüksekliği göze çarpmaktadır ve kısa bir zaman sonra bebeğin yaptığı kakalar beyaz renkte olabiliyor. Bebeğin renksiz kaka yapması, sarılığının olması, idrar renginin koyulaşması bilier atreziyi akla getirmektedir. Tanının konulabilmesi için aşama aşama planlanan bir süreç söz konusudur . Eğer bebekte dahili sebepler ekarte edildiği takdirde ve tüm bulgular var ise karaciğer biyopsisi alınmakta, batın ultrasonu yapılmakta ve laparoskopik olarak safra yolları görüntülenmektedir. Cerrahi tedavide safra yollarıyla bağırsak arasında bir yol yapılmakta buna portoenterostomi denilmektedir. Eğer bununla takip sağlanmayacak olursa ameliyata rağmen karaciğer zarar görmeye devam ederse karaciğer nakli konusu gündeme gelebilmektedir. Bu süreç gastroenterologlarla beraber takip edilmesi gereken cerrahi girişim gerektiren bir hastalık tedavisini kapsamaktadır.

