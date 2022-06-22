HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Bursa! Hırsız, çaldığı telefonun sahibi ile göz göze gelince...

Yer: Bursa! Hırsız, çaldığı telefonun sahibi ile göz göze gelince...

22.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Suriye uyruklu M.K. (28), çalıştığı tekstil atölyesinde cep telefonunu çalan şüpheli D.P. (17) ile göz göze geldi. D.P., M.K.’ye silah doğrultup çaldığı cep telefonu ile kaçtı. Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alan şüpheli D.P'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Olay anının ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

Bursa'da hırsız çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti. Dehşete düşüren olay, dün saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil firmasında meydana geldi. M.K. isimli işçinin atölyede çalıştığı sırada şarja takarak dolap üzerine bıraktığı cep telefonu, iş yerine giren D.P. tarafından çalındı. Cep telefonunu aramaya başlayan M.K., şüpheli ile göz göze geldi. M.K.’ye silah doğrultan şüpheli, çaldığı cep telefonu ile koşarak kaçtı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU

M.K, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüphelinin kimliği güvenlik kamerasından tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Vatan Mahallesi’nde polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. D.P. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

caldigi-cep-telefonunun-sahibi-ile-goz-goze-gelince-silah-cekti-o-anlar-kamerada_3955_dhaphoto3

Böyle şey ne duyuldu ne görüldü! Girdikleri evin sahipleri karakola şikayete giderken aynı eve tekrar girdiler: Bunlar bizi de götürürBöyle şey ne duyuldu ne görüldü! Girdikleri evin sahipleri karakola şikayete giderken aynı eve tekrar girdiler: Bunlar bizi de götürür

CEP TELEFONUNU ALIP SAKLANDI

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anının iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Sürünerek makinelerin arasından çıkan şüphelinin dolap üzerinde bulunan cep telefonunu alıp saklandığı, geri dönen M.K.’nın ise cep telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca aramaya başladığı görülüyor. O sırada saklandığı yerden çıkarak M.K. ile göz göze gelen D.P.’nin silah doğrulttuğu kameralara yansıyor. Silahı gören M.K. kaçarken, şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Bir başka kamera görüntüsünde M.K.’nın şüpheliyi bir süre sokakta kovaladığı da görülüyor.

caldigi-cep-telefonunun-sahibi-ile-goz-goze-gelince-silah-cekti-o-anlar-kamerada_3955_dhaphoto4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz sözler: Vaden doldu, toprak seni çağırıyorAkılalmaz sözler: Vaden doldu, toprak seni çağırıyor
Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdüHalk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü
Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan ettiKılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Kirişci, orman yangınıyla ilgili son durumu açıkladı

Kirişci, orman yangınıyla ilgili son durumu açıkladı

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi

Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi

İlginizi Çekebilir

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.