HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Diyarbakır! Eyyam-ı Bahur sıcakları sonrası Afrika'yı aratmayan görüntüler...

Yer: Diyarbakır! Eyyam-ı Bahur sıcakları sonrası Afrika'yı aratmayan görüntüler...

04.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının kıskacında. Ülke genelinde hem nem hem de sıcaklıklar tavan yaptı. İstanbul'da bazı semtlerde sıcaklıklar 40 derecelere dayandı. Diyarbakır'da da kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığından bunalan mandalar serinlemenin yolunu göletlerde arıyor. İşte Afrika düzlüklerini aratmayan o görüntüler!

Yer: Diyarbakır! Eyyam-ı Bahur sıcakları sonrası Afrika'yı aratmayan görüntüler...

Dünya genelinde El Nino hava olayının tetiklemesiyle ekstrem hava olayları yaşanmaya devam ediyor. Sıcaklıklar Avrupa ve Kuzey Afrika'da 50 derecelere dayandı. Ülkemizde de durum farklı değil. Kavurucu sıcaklar Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda.

AW001405_02

MANDALAR SÖRF YAPTILAR

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini gün geçtikçe daha da artırıyor. Silvan ilçesine bağlı Bağdere kırsal Mahallesi'nde sıcaktan bunalan mandalar, çareyi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından köye yapılan göletlere girip serinleyerek buluyor. Çobanlar ise mandaların kuyruğundan tutup sörf yaptı.

AW001405_03

Büyükbaş hayvanlar arasında özellikle yaz mevsiminde daha fazla su ihtiyacı duyan mandalar, günde 5 saat gölette kalıyor. Böylelikle mandaların su ihtiyacı karşılanarak süt ve et verimi daha da artıyor.

AW001405_04

HAYVANLAR İÇİN GÖLET YAPILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, son iki yılda Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kuraklığın yükselmesiyle hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kentin kırsal mahallelerindeki farklı noktalara göletler yaptıklarını ifade etti.

AW001405_05

Göletlerde hem hayvansal hem tarımsal sulamaların yapıldığını dile getiren Nurbaki, “Son iki yılda kuraklığın fazla olmasıyla birlikte hayvanların da bu sıcaklıklara dayanamamasıyla kırsal alanlarda hayvanlar için içme su göletleri yapmaya başladık. Bizim yaptığımız bu göletlerle beraber hem hayvansal hem de tarımsal sulama yapılıyor. Kırsal alandaki vatandaşlarımıza da önemli yatırımlar yapmış oluyoruz onlarda bu işi ekonomik olarak devam etmek istiyorlar” dedi.

AW001405_06

İki buçuk yıl içerisinde yaklaşık 164 adet tarımsal ve hayvansal göletler yaptıklarını ifade eden Nurbaki, “2 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 164 tane gölet yaptık. Bu göletleri en çok hayvan yaşayan bölgeleri tespit ederek yaptık. Jeolojik yapısına bakarak su kaçırmaması gereken yerleri tespit ediyoruz, bununla beraber bu göletleri yaparken talep daha çok almaya başladık. Bu yıl 167 adet gölet yapma talebi var. Bizim bütçemiz imkanları dahilinde 24 adet bu sene yapıyoruz. 2. etap da ise 40 adet gölet yaparak, bunun da ihalesini bu yıl gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

AW001405_07

Mandaların çobanı Selahattin Köylü, 250’si manda olmak üzere toplam 310 büyükbaş hayvanın serinlemesi için göletleri kullandıklarını söyledi.

AW001405_09

"MANDALAR SU İÇİNDE 5 SAAT KALABİLİYOR"

Sabah 06.00’da mandaları ahırdan çıkarıp gölete getiren Köylü, günde 3 kez hayvanların serinleme ve su ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

AW001405_08

“5 yıldır burada bulunan hayvanların çobanlığını yapıyorum. Gölet yapılmadan önce biz burada çok sıkıntı çekiyorduk. Hayvanları başka köylere götürüyorduk ve orada yaşayan köylülerle de aramız açılıyordu. Şimdi ise bu gölet yapıldı, hayvanlar çok rahat su içiyor ve suyun içinde 5 saat kalabiliyorlar. Hayvanların günde 3 kere su içmeleri gerekiyor. Su olmadan önce hayvanlarımız hastalanıyorlardı. Sütlerinde çok azalma oldu. Şimdi hayvanlarımızın renkleri açıldı, hastalanmıyorlar, etleri de sütleri de arttı. Sabah saat 06.00’da hayvanları buraya getiriyorum, zaten 07.00’de mecbur su içmeleri gerekiyor. Sonra da otlanmaya bırakıyorum otlanıyorlar. Saat 10.30 civarı da geri getirip suya bırakıyorum saat 15.00’e kadar burada kalıyor. Burada toplam 310 tane hayvan var karışık oluyor. 250 tane manda var diğerleri de inek." (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim' mesajı! 'En ideal aday tespitlerini yaparak...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim' mesajı! 'En ideal aday tespitlerini yaparak...'
Tim Cook'tan dikkat çeken açıklamalar! "Apple, yıllardır üzerinde çalışıyor"Tim Cook'tan dikkat çeken açıklamalar! "Apple, yıllardır üzerinde çalışıyor"
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'seçim' sözleri!Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'seçim' sözleri!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Eyyam-ı bahur

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.