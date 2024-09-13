Yer: Esenyurt... Taksinin kapısını açıp kavga etmeye başladılar! Kadınların saç saça baş başa kavgası sosyal medyada olay yarattı... "Saç bırakmadılar"

İstanbul'da Esneyurt- Avcılar istikametinde giden bir taksicinin yolcusu kadın ile yoldan geçen bir başka kadın arasında kavga çıktı. Aracın arka koltuğuna düşen ikili kavga etmeye bir an olsun ara vermedi.

Çevredekiler kadınları ayırmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. O anlarda trafiğin tıkanması nedeniyle diğer sürücüler kornaya bastı ancak kavga dakikalarca devam etti.

Taksi sürücüsünün aracından inmemesi dikkatleri çekerken o anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Saç bırakmadılar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en ilginç durumdu" yorumunu yaptı.