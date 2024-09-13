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    4. Yer: Esenyurt... Taksinin kapısını açıp kavga etmeye başladılar! Kadınların saç saça baş başa kavgası sosyal medyada olay yarattı... "Saç bırakmadılar"

    Yer: Esenyurt... Taksinin kapısını açıp kavga etmeye başladılar! Kadınların saç saça baş başa kavgası sosyal medyada olay yarattı... "Saç bırakmadılar"

    13.09.2024 13:23
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 13:23
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    İstanbul'da Esneyurt- Avcılar istikametinde giden bir taksi ilginç anların başrolündeydi. Taksinin yanına yaklaşarak kapısını açan bir kadın arka koltuktaki yolcuyla bir anda kavga etmeye başladı. O anlar taksinin arkasında bulunan bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca olay yarattı.

    İstanbul'da Esneyurt- Avcılar istikametinde giden bir taksicinin yolcusu kadın ile yoldan geçen bir başka kadın arasında kavga çıktı. Aracın arka koltuğuna düşen ikili kavga etmeye bir an olsun ara vermedi.

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    Çevredekiler kadınları ayırmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. O anlarda trafiğin tıkanması nedeniyle diğer sürücüler kornaya bastı ancak kavga dakikalarca devam etti.

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    Taksi sürücüsünün aracından inmemesi dikkatleri çekerken o anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Saç bırakmadılar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en ilginç durumdu" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Esenyurt kavga
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