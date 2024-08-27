Yer: İzmir! Tuvaletini yapmak için klozetin kapağını açtığında karşısında fare gördü... "Klozetten korkar olduk"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde banyoya giden bir kişi klozetin kapağını kaldırdığında karşısında bir fare gördü. İzmir'in Karabağlar bölgesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Klozetten korkar olduk" yorumunu ekledi. bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O kadar pis tuvaletten her şey çıkar." yorumunu yaptı.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten korkunç" yorumunda bulundu.