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    4. Yer: İzmir! Tuvaletini yapmak için klozetin kapağını açtığında karşısında fare gördü... "Klozetten korkar olduk"

    Yer: İzmir! Tuvaletini yapmak için klozetin kapağını açtığında karşısında fare gördü... "Klozetten korkar olduk"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 07:56
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    Sosyal medyada 'izmirgibiyiz' kullanıcı adıyla paylaşılan bir gönderi kısa sürede gündem yarattı. Görüntülerde İzmir'de tuvaletini yapmak için klozetin kapağını kaldıran bir kişinin karşısına fare çıktığı anlar yer aldı.

    Yer: İzmir! Tuvaletini yapmak için klozetin kapağını açtığında karşısında fare gördü... "Klozetten korkar olduk"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde banyoya giden bir kişi klozetin kapağını kaldırdığında karşısında bir fare gördü. İzmir'in Karabağlar bölgesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Klozetten korkar olduk" yorumunu ekledi. bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O kadar pis tuvaletten her şey çıkar." yorumunu yaptı.

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    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten korkunç" yorumunda bulundu.

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