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Yer: Trabzon! Yatsı namazından önce dikkat çeken anons

27.07.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve heyelanlara karşı uyarıldı. Yatsı namazından önce yapılan uyarıda, ''Hiç kimsenin canı yanmasın. Bu konuda duyarlı olalım hiç kimse üzülmesin. Tehlike arz eden yerlerde bulunmayalım'' çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı açıklanmasının ardından Trabzon'da 18 ilçedeki camilerden anons yapıldı.
Ortahisar ilçesinde merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi vatandaşlara duyuruldu.

''HİÇ KİMSENİN CANI YANMASIN''

Uyarıda, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine meteorolojiden yapılan uyarıya göre, yarın sabahtan itibaren bölgemizde afet riski yüksek, aşırı yağış beklenmektedir. Bu sebeple can ve mal kaybı olmaması için bütün vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarına yakın, tehlike arz eden yerlerde bulunmaması, heyelan tehlikesi olan yerlerde hiçbir şekilde kalınmaması, yağış bitene kadar güvenli yerlerde kalınması yönünde gereken tedbiri hep birlikte alalım, hiç kimsenin canı yanmasın. Bu konuda duyarlı olalım hiç kimse üzülmesin." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
sel Trabzon
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