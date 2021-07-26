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  4. Giresun’da vatandaşlara cami hoparlörlerinden anons yapılarak sel uyarısında bulunuldu

Giresun’da vatandaşlara cami hoparlörlerinden anons yapılarak sel uyarısında bulunuldu

26.07.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi’nde yağışların Rize, Trabzon ve Giresun illerini de kapsayacak şekilde etkili olacağı açıklanmasının ardından Giresun’un doğu tarafındaki ilçelerde de cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşlar uyarıldı.

Giresun’da vatandaşlara cami hoparlörlerinden anons yapılarak sel uyarısında bulunuldu

Son haftalarda Rize başta olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde hayatı olumsuz etkileyerek can ve mal kayıplarına neden olan sağanak yağışın ardından vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

METEOROLOJİ DUYURDU

Meteoroloji verilerine göre bu akşamdan itibaren salı günü yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimleriyle Giresun’un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da cami hoparlörlerinden anonslarla uyarılarda bulunuldu.

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CAMİDEN ANONS YAPILDI

Giresun’un Espiye ilçesindeki köy camisinde yapılan uyarıda, vatandaşların, dere yataklarından uzak durmaları, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin ikametgahlarını değiştirmeleri, mecbur kalmadıkları sürece kendilerini güvende hissettikleri yerlerden ayrılmamaları konusunda anons yapıldı.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sel Giresun
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