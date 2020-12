Yerli aşıyla ilgili yeni gelişme! 'Aldığımız veriler çok olumlu'

İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının faz-1 kapsamındaki ilk dozunun 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldığını, önemli bir yan etkiye rastlanmayan bu dozdan sonra ikinci dozun da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere uygulandığını söyledi.

YERLİ AŞIDA FAZ-2 ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Faz-1'in değerlendirilmesinin ardından 15 Aralık'tan sonra faz-2'ye başlamayı planladıklarını belirten İnal, şunları kaydetti:

"İlk grupta 44 kişide denedik, aşı çok güvenli çıktı. Halen 2. doz aşılara devam ediyoruz. Klinik olarak dünya çapında çalışıyoruz. Aşının tüm verilerine baktık, yerli aşımız çok güvenli. O, bizim için çok büyük bir ümit kaynağı oldu. Dolayısıyla, 'Biz artık faz-2'ye geçebiliriz' diye karar verdik. Faz-2 aşamasında yaklaşık 200 gönüllü almayı düşünüyoruz ama bu 250 de olabilir. Tamamen bize bağlı. Hızlı bir şekilde faz-3'e geçelim çünkü bir an önce kullanıma girmesi lazım. Pandemi şu anda çok sıkıntılı gerçekleşiyor. Bir an önce yerli aşımızın devreye girmesi lazım çünkü 82 milyon nüfusumuz var. Yaklaşık yılda 2 doz yapıldığını düşünürsek 164 milyon, bir defalık uygulamada bunu göreceğiz. Aşının koruma etkisinin de 6-8 ay olduğunu düşünürsek, belki daha fazla olacak, onu bilemiyoruz ama şu an uzun dönem ne kadar koruyacağını bilmiyoruz. 6-8 ay koruyacağını düşünürsek, 328 milyon yıllık doz ihtiyacımız var."