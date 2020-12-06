Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ithal edilen Covid-19 aşıları hakkında başlatılan karalama kampanyası ve spekülasyonların gerçekten uzak olduğunu ve halkın bu insanlara değil bilim insanları ve Sağlık Bakanlığının açıklamalarına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Kayıpmaz, ithal edilen aşıların ülkeye girdikten sonra ilk olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda test edileceğini ve eğer uygunluk görülürse erken kullanım onayı verileceğini söyledi. Bu test işleminin yaklaşık 2 hafta sürdüğünü vurgulayan Kayıpmaz, aşılar eğer onay alırsa aşılama işleminin risk gruplarına göre 4 aşamada gerçekleştirileceğini kaydetti.

“AŞILAR YAKLAŞIK 2 HAFTA BOYUNCA TİTCK TARAFINDAN TEST EDİLECEK”

Aşıların bu tarz pandemileri bir anda bitirecek sihirli bir değnek olmadığını ve salgının son bulması için belirli bir oranın üzerinde aşılamanın tamamlanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Aşı bu salgını sihirli değnek gibi bir anda bitirmeyecek. Biz aşı olduktan sonra da bir müddet daha maskemize, fiziki mesafeye, kalabalıklardan kaçınmaya ve zaten her zaman için de temel temizlik kurallarına dikkat etmek durumundayız. Aşılar ülkemize 11 Aralık’tan itibaren gelmeye başlayacak. Ama bu aşı geldikten sonra elbette ki hemen uygulanmayacak. İlk aşılar geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) bu aşıların ülkemiz standartlarını karşılayıp karşılamadığı test edilecek. Ondan sonrasında eğer ülkemiz standartlarına uygunluk saptanırsa aşıya bu kurumumuz erken kullanım onayı verecek. O kullanım onayının ardından aşılama başlayacak. Yaklaşık olarak da bu 2 hafta sürecek bir süreç” ifadelerini kullandı.