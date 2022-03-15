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Yeşil çay, soda ve limon... Yağları cayır cayır yakıyor: Sadece 15 günde inanılmaz sonuç!

15.03.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasına çok az kaldı. Birçok kişiyi kilo verme telaşı sardı. Yeşil çay, maden suyu ve limon kürü ile fazla kilolardan hızlıca kurtulabilirsiniz. Kısa bir çözüm yolu olan bu kür ile 15 günde hızlı ve etkili bir sonuç alabilirsiniz.

Yeşil çay, soda ve limon... Yağları cayır cayır yakıyor: Sadece 15 günde inanılmaz sonuç!

Kilo vermenin etkili yollarının araştırıldığı o günler başladı. Havaların ısınmasına çok az bir zaman kala yaz tatilinin hayalleri de başladı. Sahillerde fit bir görünüm sergilemek için diyet listeleri oluşmaya başladı.

Kış aylarında beslenme düzeninizi bozduysanız, fazla kilolarınız varsa ve bir an önce kurtulmak istiyorsanız, diyetinize ek olarak yağ yakımınızı hızlandırıcı alternatifler tercih edebilirsiniz.

Metabolizma hızlandırıcı öve yağ yakıcı özelliği ile yıllardır kullanılan yeşil çay, maden suyu ve limon ile birleştiğinde kilo vermek isteyenlerin favori içeceğine dönüşüyor.

HEM EKONOMİK HEM ÇOK PRATİK

Hem iştah bastırıcı hem yağ eritici hem de sağlıklı bir ara öğün seçeneği bile sayılabilecek “yeşil çay, maden suyu ve limon kürü”, ekonomik ve pratik olmasıyla da beslenme rutinlerinin vazgeçilmesi olacak.

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15 gün boyunca düzenli tüketilmesi halinde, tartıdaki eksikliği fark edebilirsiniz. Tabi aynı zamanda günlük egzersiz ve su tüketiminizi de ihmal etmemeniz gerekiyor.

YEŞİL ÇAY SODA LİMON KÜRÜ

Soda, içeriğindeki zengin mineraller sayesinde hem zayıflama sürecinde bünyenizi destekleyici olacaktır, hem de hazımsızlık ve şişkinliği önleyecektir.

Yeşil çay ise mükemmel bir antioksidan özelliğe sahip olup, yeşil çaya bu etkileri veren polifenol adlı bitkisel içerikler aynı zamanda yağ yakımını da hızlandıracaktır.

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Limon da diyet listelerinin olmazsa olmazları arasında yer almakla birlikte, vücutta depolanan fazla yağlardan kurtulmayı ve enerjiyi sağlayacaktır.

2,5 su bardağı kaynar suya 2 tatlı kaşığı yeşil çay atıp 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Demlendikten sonra yarım limonu sıkarak kabuğu ile beraber yeşil çayın içine atın. Sonra maden suyunu da ekleyin. Çayınızı taze olarak 15 gün boyunca tüketin. Daha sonra 15 gün ara vererek yeniden başlayabilirsiniz.

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