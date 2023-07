YEŞİL VADİ'NİN KIZI KONUSU VE OYUNCULARI: Yeşil Vadi'nin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Beren Gökyıldız ekrana dönüyor

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi için geri sayım başladı. Anne With An E'den uyarlanan dizide Beren Gökyıldız, Melissa Çelik karakterine hayat verecek. Show Tv'nin bu yeni günlük dizisinin çekimleri Şile'nin Karakiraz Köyü'nde gerçekleştiriliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Yeşil Vadi'nin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

YEŞİL VADİ'NİN KIZI KONUSU NEDİR?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin konusu şu şekilde:

"Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar."

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi oyuncu kadrosu:

Beren Gökyıldız,

Sezin Bozacı,

Onur Dikmen,

Özgür Özberk,

Ece Gürer,

Hande Sarısoy

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi 3 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.15'te Show Tv'de ekrana gelecek.

Dizinin yönetmenliğini Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu yapıyor. Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin senaryosunu ise Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme aldı.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi bir Kanada yapımı olan Anne With An E dizisinden uyarlandı. Anne With An E dizisi Netflix'te de yayınlanmaktadır. Bu Kanada yapımı dizi ise Lucy Maud Montgomery'nin klasik çocuk edebiyatı Anne Green of Green Gables'dan uyarlanmıştır.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi Şile, Karakiraz Köyü'nde çekiliyor.