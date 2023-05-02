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Yeşilçam'ın güzeller güzeli Arzu Okay'ının son halini görenler çok şaşırdı! "Efsane desem az mı kalır"

02.05.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Arzu Okay iddialı sahneleri ile bir döneme damga vurmuştu. Zeki Müren’den Ayhan Işık’a, Sadri Alışık’tan Kadir İnanır’a kadar birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Arzu Okay’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Arzu Okay'ının son halini görenler çok şaşırdı! "Efsane desem az mı kalır"

Yeşilçam’ın gözde güzeli Arzu Okay adeta yıllara meydan okuyor. Duru güzelliği ile büyüleyen ve Türk sinemasına damga vuran Arzu Okay’ın son halini görenler çok şaşırıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü ismin son halini görenler "Efsane desem az mı kalır", "Hala çok güzelsiniz", "Güzelliğinizden bir şey kaybetmemişsiniz" yorumlarında bulundu.

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Şimdilerde 67 yaşında olan Okay, 1969 yılında bir fotoromanda Zeki Müren'le yer aldı. Saklambaç gazetesinin 1970 yılında açtığı yarışmada birinci seçildi, ardından İtalya'daki yarışmada dördüncü sıraya yerleşti.

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Ünlü isim sinemaya ise ilk olarak Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı "Ölünceye Kadar" adlı film ile merhaba dedi. 70'lerin seks furyası döneminde vamp kadın olarak tanındı.

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İki Belalı Adam, Gecelerin Öfkesi, Günahsızlar, Vahşi ve Tatlı gibi birçok filmde rol alan Arzu Okay bir dönem şarkıcılık da yaptı.

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İbrahim Tatlıses'in de olduğu bir kadro ile Anadolu turnesine çıktı. 2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi "Yemekteydik ve Karar Verdim" adlı sinema filminde başrolde yer aldı.

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