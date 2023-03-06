Yeşilçam’ın ateşli güzeli Suna Yıldızoğlu’nun kızını görenler çok şaşırdı! Dokuz Oğuz’un yıldızı çıktı

Tarzan Rıfkı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Suna Yıldızoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri. Rol aldığı filmlerde duru güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Yıldızoğlu’nun kızının Dokuz Oğuz dizisinin yıldızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

1955 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Yıldızoğlu 1988 yılında Dudley Allen ile evlendi. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen’in annesi.

Annesi gibi oyuncu olan ve güzelliği ile izleyenleri adeta büyüleyen Yasemin Kay Allen’in rol aldığı yapımlar arasında Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Şeref Sözü de bulunuyor.

Güzel oyuncu şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinde Tomris karakterine hayat veriyor.

Londra'da doğan Yasemin Kay Allen, Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.

Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazanan güzel oyuncu, 18 yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden eğitim aldı.



