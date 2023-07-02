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Yeşilçam'ın Casus Hatice'siydi! Melike Zobu'nun son halini görenler tanıyamadı! "Bu güzellik kalıcı"

02.07.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Melike Zobu, yıllar sonra ortaya çıktı. Kadir İnanır ve Erol Taş gibi usta oyuncularla başrolü paylaştığı Derviş Bey filmi ile sinema hayatına başlayan Zobu'nun son hali gündem oldu. Usta oyuncuya kullanıcılardan güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğine dair yorumlar geldi.

Yeşilçam'ın Casus Hatice'siydi! Melike Zobu'nun son halini görenler tanıyamadı! "Bu güzellik kalıcı"

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Melike Zobu, son haliyle magazin gündeminde olay oldu. Deli Deli Küpeli filmind Kemal Sunal ile birlikte başrol oynayan ve Casus Hatice rolü ile Yeşilçam'da kalıcı yer edinen Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler gözünü alamadı.

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Cüney Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla başrol oynayan Melike Zobu, hem sinema kariyeri hem de özel yaşantısıyla sık sık gündem oluyordu.

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Derviş Bey filminin Karaca'sı, Deli Deli Küpeli filminin Casus Hatice'si Melike Zobu, Türk sinemasının hatrı sayılır güzelleri arasında yer alıyor.

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AİLE BOYU SANATÇILAR

1963 doğumlu olan Melike Zobu, aslen Malatyalıdır. Çoğunlukla sert mizaçlı tipleri canlandıran Zobu, evlendikten sonra sinemadan uzaklaştı.

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Melike Zobu, Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni, Kapıcılar Kralı filminde hayat verdiği Zafer Albay karakteriyle akıllara kazınan Bilge Zobu'nun ise kuzenidir.

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Melike Zobu, 1978'de yüz güzeli seçilmesinin ardından sinemaya başladı.

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Hazal ve Yağmur adında iki kız çocuk sahibidir. Büyük kızı Hazal Kalkavan Karahan, TV programcılığı yapmaktadır ve ünlü iş adamı Mert Karahan ile evlidir.

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