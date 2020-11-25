MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın efsane filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki mağara yıllar sonra bulundu

Yeşilçam'ın efsane filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki mağara yıllar sonra bulundu

25.11.2020 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeşilçam'ın efsane filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki mağara yıllar sonra bulundu

Yeşilçam'ın kült filmleri arasında olan Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu. 1971 yılında çekilen 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri mağara, bakın neredeymiş?

1971 yılında çekilen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri 'sihirli mağara' özelliğini taşıyan mağaranın son halini hiç gördünüz mü?

x1080 (1)

Yönetmenliğini Nuri Ergün'ün yaptığı başrollerinde ise, Sadri Alışık, Yusuf Sezgin, Feri Cansel, Kayhan Yıldızoğlu, Güzin Özipek ve Cevat Kutuluş gibi Yaşilçam'ın pek çok değerli ismini barındıran filmdeki 'sihirli mağara'nın yeri ortaya çıktı.

0x0-27

40 haramilerin gelip şarkı eşliğinde 'açıl susam açıl' demesiyle açılan mağara, bugünkü konumuyla Kayaşehir - Başakheşir'de yer almakta.
s-575f52e0ad6b329bf8363409e62fa12348b74807
Instagram'da @nerdecekildi hesabının sahibi Kürşat Çetin, o mağaraya giderek bugünkü halini fotoğrafladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel bir filmdi

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Diğer Haberler

İrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım, iyi geldi

'Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi'

David Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyor

Beckham çifti ada yaptırıyor

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu'na 6 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Fotoğrafları ifşa olmuştu! Hapis istemi

Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu

Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu

Anthony Hopkins'ten esprili karantina paylaşımı

'Karantinada 253. gün'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.