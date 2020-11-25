Yeşilçam'ın efsane filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki mağara yıllar sonra bulundu

1971 yılında çekilen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri 'sihirli mağara' özelliğini taşıyan mağaranın son halini hiç gördünüz mü?

Yönetmenliğini Nuri Ergün'ün yaptığı başrollerinde ise, Sadri Alışık, Yusuf Sezgin, Feri Cansel, Kayhan Yıldızoğlu, Güzin Özipek ve Cevat Kutuluş gibi Yaşilçam'ın pek çok değerli ismini barındıran filmdeki 'sihirli mağara'nın yeri ortaya çıktı.

40 haramilerin gelip şarkı eşliğinde 'açıl susam açıl' demesiyle açılan mağara, bugünkü konumuyla Kayaşehir - Başakheşir'de yer almakta.



Instagram'da @nerdecekildi hesabının sahibi Kürşat Çetin, o mağaraya giderek bugünkü halini fotoğrafladı.

