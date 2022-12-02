Yeşilçam'ın kötü kalpli adamıydı! Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Ömrünün son günlerine kadar oyunculuğu bırakmayan başarılı oyuncu Bilal İnci hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Adana'da doğan Bilal İnci, liseyi İzmit'te okudu. Şöhret olmadan önce çeşitli işlerde çalışan usta oyuncu, abisinin yönlendirmesiyle sanata yöneldi.

HAKARETLERE DAYANAMADI, ÜLKEYİ TERK ETTİ

Yer aldığı projelerde gaddar karakterlere hayat veren Bilal İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve Almanya'ya yerleşti. Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı şu sözlerle anlatmıştı: Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.

Sonrasında yeniden Türkiye'ye dönen Bilal İnci; Topal, Irgat, Vur Emri, Zindan, Battal Gazi'nin Oğlu ve Ana Ocağı gibi yapımlarda rol aldı.

Bir dönem İzmir'de yaşayan ünlü oyuncu, 2005 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yatan Bilal İnci'nin kızı da ünlü çıktı.

KIZI DELİ YÜREK'İN YILDIZI ÇIKTI

Bilal İnci'nin kızı Deli Yürek dizisinin Gülçin'i Elif İnci'den başkası değil.

Şimdilerde 49 yaşında olan Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Zıkkımın Kökü filminde hayat verdiği 'Raziye' karakteriyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Elif İnci, oyunculuk kariyerini halen sürdürüyor.

Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat vermişti.



