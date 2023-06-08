Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni bakın kim çıktı! Çok ünlü bir şarkıcı

Türk Sineması'nın efsanelerinden biri olan Nubar Terziyan, Yeşilçam'da canlandırdığı sevecen baba, sütçü dede, iyi yürekli bakkal ve tonton baba gibi rollerle hafızalara kazındı. Usta oyuncu bakın hangi ünlü şarkıcının dayısı çıktı. Görenler şaştı kaldı.

Nubar Alyanakziya adıyla 16 Mart 1909'da İstanbul'da dünyaya gelen Ermeni asıllı oyuncu, hayatının büyük bir kısmını İstanbul'un Büyükdere semtinde geçirdi.

Eğitim hayatı boyunca temsillerin aranılan ismi olan Terziyan, oyunculuk kariyerine arkadaşlarıyla kurduğu Gençler Temaşa Heyeti'nde merhaba dedi.

Sayısız filmde rol alan Nubar Terziyan’ın yeğeni ünlü şarkıcı Fedon. Fedon Kalyoncu, Rum bir baba ve Ermeni bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalışan Fedon, 1991 yılında şarkı söylemeye başladı.

Şimdilerde 76 yaşında olan ve adeta yıllara meydan okuyan Fedon, Senin İçin adlı ilk albümünü 1991 yılında çıkardı. Ünlü isim aynı zamanda TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.



