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Yetenek Sizsiniz'in sivri dilli jürisiydi! Ali Taran'ın Acun Ilıcalı itirafı herkesi şaşırttı

23.10.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Yetenek Sizsiniz'in zor beğenen ve sivri dilli jürisi Ali Taran yıllar sonra program hakkında itiraflarda bulundu. İlk kez “Yetenek Sizsiniz” yarışmasında jüri üyesi olarak seyirci karşısına çıkan ünlü reklamcı Ali Taran, Acun Ilıcalı’dan aldığı teklifi ilk başta şaka sandığını itiraf etti.

Toplam sekiz sezon yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de beş sezon (2009-2011, 2015-2018) jüri koltuğunda oturan Ali Taran, Roksan Kunter'in YouTube programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü ismin Acun Ilıcalı itirafı ise dikkat çekti.

İlk kez “Yetenek Sizsiniz” yarışmasıyla seyirci karşısına çıkan Taran, o program için aldığı teklifi başta şaka zannettiğini söyledi ve şu açıklamaları yaptı: “Bodrum’da gazeteci kılığına girip Fatih Terim’e bir şaka yaptım.

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İskeledeyken Acun Ilıcalı da geldi, ilk o zaman tanıştık. Birkaç gün sonra telefonum çaldı. Aslında tanımadığım numaraları açmam ama bunu açtım. Arayan Acun Ilıcalı’ydı. Bir program düşündüklerini, buna sıcak bakıp bakmayacağımı sordu. Ben bana şaka yapıldığını zannederek ‘Sıcak bakarım’ dedim.

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Telefon konuşması bittikten sonra uzun bir süre haber almadım. Daha sonra kendisiyle konuşunca aslında şaka olmadığını ve ‘Yetenek Sizsiniz’e jüri üyesi olmaya davet edildiğimi anladım. Hatta programın ismini ben koydum ve logosunu yaptım.”

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Acun Ilıcalı isterse yeni bir TV projesi yapabileceğini de söyleyen Ali Taran ayrıca “O Ses, Yetenek Sizsiniz, Yok Böyle Dans’ın isimlerini ben buldum ve logolarını ben yaptım. Exxen’in de reklam ajansıyım. İsim babası da benim, logosunu da ben yaptım” dedi.

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