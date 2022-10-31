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Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat Cadılar Bayramı kostümüyle şaşkınlık yarattı

31.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Fernande Mota Farhat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medyadan genellikle iddialı kıyafetleriyle verdiği pozlarla tanınan fenomen isim bu kez Cadılar Bayramı kostümünü takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat Cadılar Bayramı kostümüyle şaşkınlık yarattı

Sosyal medya fenomeni Fernanda Morta Farhat, 398 bin Instagram takipçisiyle Cadılar Bayramı’ndaki eğlenceli anlarını paylaştı. Sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapan fenomen isim Cadılar Bayramı’nı beyaz bikini takımının üzerine giydiği bir maskeyle kutladı. O anları sosyal medyadan paylaşan Farhat kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim yine cesur bir paylaşımla adından söz ettirdi. Farhat, beyaz askıları şeffaf bikini takımının üzerine giydiği pembe püskül detaylı bir maskeyle dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcılarının ilk başta tamamen çıplak olduğunu düşündüğü fenomen isim gönderisine, “Cadılar Bayramın kutlu olsun bebeğim” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderiye binlerce yorum geldi. Farhat’ın takipçileri fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu çok fazla iyi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok güzel” yorumunu ekledi.

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