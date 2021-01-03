Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı

Sarıyer Maslak’ta önceki gün saat 01.00 sıralarında bir sitede yaşanan yılın ilk oto hırsızlığı olayı, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından önlendi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi tanınmamak için kadın kıyafetleri giyen bir şahıs, sitenin içerisindeki lüks otomobillerin olduğu bir otoparka girmek istedi. Otoparkın kilitli olduğunu gören şahıs, arka tarafından dolaşarak iğne deliği kadar küçük olan bir aralıktan içeriye girdi. Otoparkta kadın kıyafetleriyle bir süre dolaşan şahıs, önce otoparkın kepengini açmak için ofis bölümünde kumandasını aramaya başladı.

5 MİLYON LİRALIK CİP ÇALDI

Dakikalarca arama yapan şahıs park halinde bulunan 5 milyon lira değerindeki Mercedes lüks cipi gözüne kestirdi. Ofisten cipin anahtarını alan şahıs, içerideki hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kırdıktan sonra ciple çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızın içeriye girdiği ve kadın kıyafetiyle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otoparka arka tarafındaki aralıktan giren şahıs içeride dolaşmaya başlıyor. Kadın kıyafetleri giydiği görülen şahıs etrafta uzun süre gezindikten sonra otoparkına ofis bölümüne giriyor. Buradaki kamerayı fark eden hırsız, eliyle yönünü değiştiriyor. Defalarca ofise girip çıkan şahıs kepengin kumandasını bulamayınca lüks araçların anahtarlarını alıyor. İçeride kadın kılığında dolaşan şahıs ardından lüks araçların olduğu bölüme geçerek açılardan kayboluyor.