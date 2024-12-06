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Yılbaşında yalnız olmak istemeyenler için sosyal medya fenomeni Jessenia Rebecca 'kiralık sevgili' oluyor! "Ücret karşılığında bulaşıkları bile yıkıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.12.2024 11:54
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Jessenia Rebecca, doğru bedeli ödeyen erkeklere aşık bir kız arkadaş gibi davranmaya hazır. Yılbaşında yalnız olmak istemeyenler için 'kiralık sevgili' hizmeti sunduğunu dile getiren Rebecca, "Ücret karşılığında bulaşıkları bile yıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında yalnız olmak istemeyenler için sosyal medya fenomeni Jessenia Rebecca 'kiralık sevgili' oluyor! "Ücret karşılığında bulaşıkları bile yıkıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medya fenomeni Jessenia Rebecca, sosyal medya üzerinden "Noel Kız Arkadaş Paketleri" adı altında yaptığı paylaşımla kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Fenomen ismin bazı hizmetlerinin saatlik ücreti 150 dolara (yaklaşık 5.220 TL) kadar çıkıyor. Rebbecca sosyal medyada üzerinden yaptığı paylaşımında "Noel Kız Arkadaş Paketleri" açıklamasını, "Bekar beyler için harika bir tatil hizmeti sağlıyorum" diyerek özetledi.

PAKETLERİNİN İÇERİKLERİNİ TEK TEK ANLATTI

700

"Gümüş" paketini seçen bekar erkekler, Jessenia'ya 250 dolar ödemeye ve ayrıca ona bir hediye vermeye hazır olmalı. Karşılığında ise içerik üreticisi, arkadaşının veya ailesinin evine iki saatliğine uğrayıp akşam yemeği yiyecek ve birkaç şaka anlatacak.

"Altın" paketi için 450 dolar harcayanlar, Jessenia'nın bir kutlamada üç saat kalmasını sağlayabilecekler. Üstelik bu paket kapsamında Jessenia kiralık sevgili olduğunu anlamamaları için aile ve arkadaşlarına sevimli bir tanışma hikayesi anlatacak.

Erkekler ise 600 dolar ödeyerek "Platin" pakete katılabiliyor ve bu pakette Jessenia 6 saat boyunca kutlamada kalıyor. Üstelik ailesinin önünde para ödeyen müşterisine "Seni seviyorum" bile diyor ve yanağına bir öpücük konduruyor. Jessenia, yemekten sonra ailenin bulaşıklarını bile yıkıyor ve her anlamda sadık bir kız arkadaş gibi görünmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
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