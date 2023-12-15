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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! 'Şükürler olsun' diyerek duyurdu

15.12.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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'Savaşçı' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda bebek bekledikleri açıklamıştı. İkili, son olarak Instagram sayfalarından bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

İki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçtiğimiz haftalarda güzel haber gelmişti.

YILDIZ BERK

Evliliklerinde bir yılı dolduran Oktay- Atiksoy çifti ilk bebeklerini bekliyor. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

BERK OKTAY PAYLAŞIM

KIZ BEBEK GELİYOR

Sosyal medya hesaplarından kız bebek beklediklerini duyuran çiftten Berk Oktay, paylaşımına "Eşim, kızım ve oğlum… Benim güzel ailem" notunu düştü.

"SAĞLIKLA KAVUŞMAK NASİP OLSUN"

Yıldız Çağrı Atiksoy ise aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıp "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu" dedi.

yıldız paylaşım

Ünlü oyuncu, sözlerine "İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü Rabbim. Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun" diye devam etti.

Oktay ile Atiksoy'un paylaşımına binlerce beğeni ve "Maşallah", "Sağlıkla gelsin" gibi yorumlar geldi.

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Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy evlilik
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