Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! 'Şükürler olsun' diyerek duyurdu

İki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçtiğimiz haftalarda güzel haber gelmişti.

Evliliklerinde bir yılı dolduran Oktay- Atiksoy çifti ilk bebeklerini bekliyor. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

KIZ BEBEK GELİYOR

Sosyal medya hesaplarından kız bebek beklediklerini duyuran çiftten Berk Oktay, paylaşımına "Eşim, kızım ve oğlum… Benim güzel ailem" notunu düştü.

"SAĞLIKLA KAVUŞMAK NASİP OLSUN"

Yıldız Çağrı Atiksoy ise aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıp "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu" dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerine "İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü Rabbim. Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun" diye devam etti.

Oktay ile Atiksoy'un paylaşımına binlerce beğeni ve "Maşallah", "Sağlıkla gelsin" gibi yorumlar geldi.





