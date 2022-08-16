Yıldız Tilbe ile trafikte karşılaşan hayranının çektiği video sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medyadaki ilginç çıkışlarıyla sık sık günden olan Yıldız Tilbe, yaz aylarında yoğun konser maratonuna da devam ediyor. İstanbul trafiğinde Yıldız Tilbe ile karşılaşan bir hayranı ise çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

TİLBE ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Tilbe'nin kullandığı araç ile yan yana duran bir hayranı "Ben Senin Var Ya" şarkısını açtı. Tilbe şarkıya eşlik ederek dans etti. Vatandaş o anları "Tatil dönüşü trafikte Yıldız Tilbe ile beraber şarkısını söylemiş miyizdir" ifadeleriyle paylaştı.

Yıldız Tilbe'nin o anları sosyal medyada on binlerce beğeni alırken 1 milyondan fazla izlendi.

