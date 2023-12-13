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    4. Yılın öğretmeni seçilmişti! İki ortaokul öğrencisiyle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı... Müstehcen fotoğraflar yasak aşkı ele verdi

    Yılın öğretmeni seçilmişti! İki ortaokul öğrencisiyle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı... Müstehcen fotoğraflar yasak aşkı ele verdi

    13.12.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir okulda görev yapan 35 yaşındaki Jacqueline Ma, geçtiğimiz yıllarda "Yılın öğretmeni" seçilmişti. 35 yaşındaki öğretmenin 12 yaşındaki iki ortaokul öğrencisiyle yaşadığı yasak aşk ise büyük bir şaşkınlık yarattı. Ma'nın tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde 165 yıla kadar ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER 2013'ten beri Ulusal Okul Bölgesi'nde beşinci ve altıncı sınıflarda öğretmenlik yapan Ma, Ağustos 2022'de San Diego İlçesinde Yılın Öğretmeni seçilen beş öğretmenden biriydi. Ma, 12 yaşındaki bir çocuğun ebeveyninin şüpheli ilişkiyi bildirmek için polisle temasa geçmesinin ardından Mart ayında tutuklandı. Ma, bir çocuğa yönelik müstehcen davranışlar, reşit olmayan bir çocuğu baştan çıkarma ve çocuk pornografisi bulundurma dahil olmak üzere çok sayıda ağır suçla suçlandı.

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    MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARTTI

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    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Ma'nın çocuklarla aylarca süren bir ilişkisi olduğu, onlara müstehcen fotoğraflarını gönderip onlardan da aynısını yapmasını istediği ve ayrıca çocukları evde seks yaparken kendisini kaydetmeye yönlendirdiği ifade edildi.

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    Öğretmen Amerika müstehcen
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