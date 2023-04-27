Yıllarca müstehcen kariyerini saklamıştı! Amcası videosunu bulunca tüm aileye ifşa etti

Sosyal medyadan yaptığı seksi fotoğraf ve videoları sayesinde kısa sürede gündeme gelmeyi başaran Elsa Jean, sunucu Holly Randall’in sunuculuğunu yaptığı Unfiltered podcastine katıldı. Konuk olduğu podcastte Jean annesiyle kariyeri dışında her şeyi konuştuğunu dile getirdi. Müstehcen kariyerini ailesinden uzun yıllar boyunca saklamayı başardığını ifade eden Jean, annesi ve babasının amcasının bulduğu videoyu ifşa etmesi üzerine gerçeği öğrendiğini dile getirdi.

“AMCAM İLK VİDEOMU BULMUŞ”

Annesinin kariyerini amcası sayesinde öğrendiğini dile getiren Jean, “Babamın kardeşlerinden biri OnlyFans profilimi keşfetti. Amcam ilk videomu bulmuş ve bana bir şey söylemeden ilk paylaşımıma yorum attı. Sonrasında tüm aile üyelerime beni ifşa etti. Ailem duruma ilk başta tepki gösterse de şimdi gerçekten iyi anlaşıyoruz. Onların yanında bir şey saklamak zorunda kalmadığım için artık mutluyum” dedi.