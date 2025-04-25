Yıllarca yanlış teşhis kondu, gerçek hastalığını 10 yıl sonra öğrendi! "Göğüs ağrım var dedim, psikolojik rahatsızlığın var dediler"

2013-2014 yıllarında başlayan şiddetli kas ağrıları, bayılma ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağlık problemleri nedeniyle uzun yıllar tedavi gören 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Selvi Yiğit, yıllarca hastalığına bir çare bulamadı. Araban ilçesinde yaşayan ve sürekli şiddetli göğüs ağrısı çeken Yiğit'e çeşitli hastanelere gitmesine ve defalarca farklı tedaviler uygulanmasına rağmen bir türlü doğru teşhis konulamadı.

Gittiği çeşitli hastanelerde aldığı tedavilerde doktorlar tarafından KOAH, böbrek rahatsızlığı, kas ağrısı, kas yırtılması, astım ve psikolojik hastalık gibi teşhisler konulan Yiğit, iki ay önce geçmeyen ağrıları nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Gördüğü tedavilere ve kullandığı ilaçlara rağmen göğüs ağrıları bir türlü geçmeyen Yiğit'e Gaziantep Şehir Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı tarafından yapılan kontrollerde ve tetkiklerde kıkırdak tümörü tanısı konuldu.

KIKIRDAK TÜMÖRÜNDEN 10 YIL SONRA KURTULDU

10 yıl boyunca neredeyse gitmediği hastane ve doktor kalmayan ve 10 yıl sonra hastalığına gerçek teşhis konulan Yiğit, iki hafta önce ise hastanede ameliyat oldu. Uzun süredir yaşam kalitesini düşüren kıkırdak tümöründen 10 yıl sonra kurtulan Yiğit, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilecek.

" 'NEFES ALAMIYORUM, GÖĞSÜMDE AĞRI VAR' DEDİM 'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIN VAR' DEDİLER"

Göğüs ağrısı şikayeti ile hastane hastane dolaşan Selvi Yiğit, tedavi sonrası yıllarca çektiği çilesinin son bulduğunu anlattı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ve göğüs ağrılarının azaldığını söyleyen Yiğit, "10 seneye yakındır bu hastalığı çekiyordum. İlk ağrıda ilçede devlet hastanesine gitmiştim. 'Böbrekte taş var' dediler. Beni genel cerraha gönderdiler. Onlar da 'kas ağrısı var' dediler. Bir daha geldim, ağrılarım devam etti ve 'kas yırtığı var' dediler. İlaç verip gönderdiler. Bir süre böyle devam etti. Daha sonra Adıyaman'da devlet hastanesine gittim. Burada da 'kas ağrısı var' dediler. Burada da tedavi gördüm, yine hastalığıma bir teşhis konulamadı. İlaç tedavisi yanıt vermeyince beni göğüs hastalıklarına gönderdiler. Orada da 'astım ve koah' dediler. 'Hastalığına bir çare yok, senin hastalığın psikolojik' dediler ve beni psikoloğa gönderdiler. Psikolojik ilaçlar kullandım ve daha kötü oldum. Her gittiğim hastanede doktora, 'nefes alamıyorum, göğsümde ağrı var' diyorum ama devamlı bana 'psikolojik rahatsızlığın var' diyorlar. Psikoloğa gittim, ilaçları kullandım ve daha kötü oldum. Daha sonra ise beni fizik tedaviye gönderdiler. Bana devamlı iğne ve ilaç verdiler, ayaklarımı hissetmiyordum. Ağrılarımın devam ettiğini söyleyince, 'senin rahatsızlığın kas ağrısı değil' dediler" dedi.

"KEMİĞİMDE SORUN OLDUĞUNU VE AMELİYATA ALINMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Bir yakınımın tavsiyesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi’ne geldiğini anlatan Selvi Yiğit, "Gaziantep Şehir Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı beni tedavi etti. Tedavi eder etmez kemiğimde sorun olduğunu ve ameliyata alınmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Şu an çok şükür iyiyim. Sadece ameliyattan kaynaklı biraz ağrılarım var" diye konuştu.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı ise Selvi Yiğit'te kıkırdak tümörü tespit ettiklerini ve ameliyata aldıklarını ifade ederek, birkaç gün içerisinde taburcu olacağını söyledi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır