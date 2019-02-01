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Yıllardır zorlu hayat yaşayan yaşlı kadına devlet sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

Hatay'da, çeşitli hastalıklardan 5 çocuğunu, yaklaşık 10 yıl önce de eşini kaybeden, tek odalı harabe evde yıllardır yoksulluk çeken 77 yaşındaki Münevver Apık'ın evi kaymakamlık tarafından yenilenecek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tek odalı harabe evde yaşayan 77 yaşındaki Münevver Apık için Hatay Valiliği devreye girdi.

Yaklaşık 10 yıl önce eşini, daha sonra da çeşitli hastalıklardan 5 çocuğunu kaybeden Apık, İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesi'nde tek odalı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.

Münevver Apık'ın hayat mücadelesi ile ilgili Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinden sonra Hatay Valiliği konuya el attı.

Valiliğin talimatı üzerine İskenderun Kaymakamlığı koordinasyonuyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri Apık'ı evinde ziyaret etti.

Apık'a daha önce de çeşitli yardımların yapıldığı bilgisini alan SYDV görevlileri, kimsesiz yaşlı kadının kimlik bilgilerine nüfus kayıtlarından ulaştı.

Kimsesiz kadının evinde bakım onarım çalışmalarına başlayan İskenderun Kaymakamlığı, Apık'a ev eşyası ve kıyafet yardımı yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Apık, devlet yetkililerine teşekkürlerini ileterek, yaşanmaz hale gelen evinin yakında yenileneceğini bunun için de çok mutlu olduğunu söyledi.

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