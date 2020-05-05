Yılların hastalığı 'tavuk karası'na ( gece körlüğü) kök hücre umudu!

2006 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler, mevcut organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri yasası uyarınca çalışmalarına devam eden ONKİM Kök Hücre Teknolojileri Merkezi, Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ile iş birliği yaparak Dejeneratif Retina Hastalıklarında (Tavuk Karası-Gece Körlüğü) kullanılmak üzere Göbek Kordonu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre uygulaması gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanan çalışma kapsamında 32 hastaya kök hücre uygulaması gerçekleştirildi ve hastalıklarında elde edilen olumlu sonuçlar raporlanarak uluslararası saygın tıp dergilerinde yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özmert ve Op. Dr. Umut Arslan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 32 hasta üzerinde umut verici sonuçlar elde ettik. Uygulama esnasında çok farklı ve özel bir teknik kullandık. Tabii ki bu teknik ile birlikte uygulanan hücrelerin kalitesinin sağlanması ve bütün hücrelerin de aynı standartta olması oldukça önemli. Yaptığımız çalışmalar ile hastaların görme fonksiyonlarının büyük ölçüde düzeldiğini gözlemledik. Sağlık Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor, hatta yakın bir zamanda Klinik Deneme izni de aldık. Umuyoruz ki, ilerleyen yıllarda bu uygulama göz hastalıkları için rutin bir tedavi protokolü haline gelecektir” dedi.

TAVUK KARASI HASTALIĞI HAKKINDA…

Zayıf ışıkta veya gece saatlerinde görmeyi zorlaştıran bir göz kusurudur. Gecekörlüğü olarak da bilinen bu hastalık genetik kaynaklı olarak bilinir. Nadir olarak görülen bu hastalık kalıtımsaldır ve tedavisi şu ana kadar yok olarak bilinmektedir. Gece körlüğü olan bir kimsenin önce görüş alanı daralır sonra hızla görme kaybı oluşur.



