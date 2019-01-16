Yoğun kar TEM'de hayatı felç etti, çok sayıda kaza oldu

TEM Otoyolu Bolu-Ankara sınırında yoğun kar sebebi ile 1 şehirler arası yolcu otobüsü, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kar sebebi ile ulaşım zorla sağlanırken, onlarca aracın kayması sonucunda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

TEM Otoyolu birbirine girdi

Kaza, TEM Otoyolu Bolu-Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun kar sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 1 şehirlerarası yolcu otobüsü, 2 tır ve 1 otomobil çarpıştı.

Kazada otobüs demir bariyerleri aşarak yol kenarına çıkarken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yoğun kar sebebi ile olay yerine ulaşmakta zorluk çeken sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saat sonra olay yerine ulaşabildiler. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

Araçlardan vatandaşların yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan vatandaşlara müdahale etmek için olay yerine ulaşmak isteyen bir ambulans ise kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Ambulansın karıştığı kazada yaralanan olmazken, daha sonra olay yerine gelen Karayolları ekipleri araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araçlar vinç ve çekiciler yardımı ile kaldırıldı.

Öte yandan, Bolu TEM Otoyolu Yeniçağ mevkiinde 10 araç karla kaplanan yolda kayarak birbirine girdi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Meydana gelen kazalar sebebi ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu’nda mahsur kalan vatandaşlar araçlarından yolun açılmasını bekledi.