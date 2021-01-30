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  4. YÖK'ten Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama

YÖK'ten Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama

30.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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YÖK'ten Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edeb' ve 'hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır" denildi.

YÖK'ten, yapılan yazılı açıklamada, dün Boğaziçi Üniversitesi'nde Ka'be-i Muazzama'nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provakatif bir eylem gerçekleştirildiği anımsatıldı. Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisinin de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermek olduğu kaydedilerek, "Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edeb' ve 'hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır" denildi.

'ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ TEMSİL ETMEDİĞİNİ HATIRLATMAK İSTERİZ'

Üniversiteler sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp aynı zamanda kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı ve dürüst vatandaşlar yetiştiren kurumlar olduğu belirtilerek, "Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır. Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının; toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

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