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Yol verdiği teyzenin duasını almıştı, arkadaşından aldığı motosikletle kaza yaptı

kadir.gunduz kadir.gunduz
24.02.2024 09:06
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, daha önceden yol verdiği bir teyzeden hayır duası alan Mahsun İ., motosikletini tur atması için verdiği arkadaşı Ömer Faruk K. (27) ile birlikte kaza yaptı. Kazada 2 genç yaralanırken, Mahsun, ''Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme" diyerek arkadaşına sitem etti. Kaza ve Mahsun İ.'nin sitemi, motosikletin aksiyon kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer Faruk K. yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken sola dönüş yapan Abdulhamit F. (30) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet, metrelerce sürüklenip, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mahsun İ., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına yansırken, motosikletini arkadaşına kullanması için veren Mahsun İ.'nin, kazanın ardından aksiyon kamerasına "Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme" diyerek sitem ettiği anlar da yansıdı.

TEYZENİN HAYIR DUASINI ALMIŞTI

Kazada yaralanan motosikletin sahibi Mahsun İ.'nin, daha önce bir yaşlı kadına yol verdiği için hayır dua aldığı anlar sosyal medyada ilgi görmüştü. O görüntülerde; sürücü Mahsun İ., 'Buyur teyzeciğim' diyerek elinde poşetleri olan kadına yol verdiği, kadın da sürücüye kendisine yol verdiği için 'Kurban olurum sana' diye yanıt verdiği, motosikletlinin, 'Ben de sana kurban olurum' sözü üzerine geri dönüp sohbet eden kadının, 'Hayatta bir tane sevgi görmedim. Ben sana kurban olurum oğlum. Benim yaşım gelmiş 70'e, ölsem ne olur. Ama bana vurmazsan Allah insan yerine yazar seni' demesi dikkat çekmişti.

(DHA)

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Bursa kaza
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