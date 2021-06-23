HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yolcu otobüsünde panik! Bir anda alev aldı

Yolcu otobüsünde panik! Bir anda alev aldı

23.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı. Can pazarının yaşandığı otobüsten saniyeler içerisinde inen yolcuların yaşadığı korku ve panik görüntülere yansıdı.

Yolcu otobüsünde panik! Bir anda alev aldı

Olay, saat 15 sıralarında Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Antalya’ya gitmek üzere onlarca yolcusuyla yola çıkan otobüs, Serinhisar ilçesi Çaylı mevkiine geldiğinde alev aldı.

Otobüsün gittiğini gören yolcu, dinlenme tesisinde fenalaşıp öldü!Otobüsün gittiğini gören yolcu, dinlenme tesisinde fenalaşıp öldü!

Aracın arka kısmında bulunan motor bölümünden yükselen alevlerin neden olduğu duman bir anda bütün aracı kapladı.

YOLCULAR SANİYELER İÇERİSİNDE ARACI TERK ETTİ

Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye edebilmek için aracını yolun sağına çekti. Otobüsteki yolcular saniyeler içerisinde eşyalarını da atarak, aracı terk etti. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı anlar, yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından görüntülendi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Otobüste çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında araçta büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu. (İHA)

YOLCU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Garson Mustafa'nın şiir aşkıGarson Mustafa'nın şiir aşkı
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Delta varyantı uyarısı: Hızlı bulaşıyor, tedavisi zor

Delta varyantı uyarısı: Hızlı bulaşıyor, tedavisi zor

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.