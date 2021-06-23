Yolcu otobüsünde panik! Bir anda alev aldı

Olay, saat 15 sıralarında Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Antalya’ya gitmek üzere onlarca yolcusuyla yola çıkan otobüs, Serinhisar ilçesi Çaylı mevkiine geldiğinde alev aldı.

Aracın arka kısmında bulunan motor bölümünden yükselen alevlerin neden olduğu duman bir anda bütün aracı kapladı.

YOLCULAR SANİYELER İÇERİSİNDE ARACI TERK ETTİ

Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye edebilmek için aracını yolun sağına çekti. Otobüsteki yolcular saniyeler içerisinde eşyalarını da atarak, aracı terk etti. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı anlar, yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından görüntülendi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Otobüste çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında araçta büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu. (İHA)





