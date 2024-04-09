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    4. Yolcu uçağını yatak odasına çevirdiler! Üç koltukta birbirlerine sarılarak uyudular... Yolcuların tepkisi gecikmedi

    Yolcu uçağını yatak odasına çevirdiler! Üç koltukta birbirlerine sarılarak uyudular... Yolcuların tepkisi gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 08:43
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    Bir uçak yolcusu, dört saatlik bir uçak yolculuğu boyunca üç koltukta birbirlerine sarılarak uyuyan çiftin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülere tepki gösterirken diğer bir kısmı ise hiçbir sorun olmadığını dile getirdi.

    New York'a giden bir yolcu uçağı ilginç görüntülere sahne oldu. Dört saatlik uçuş boyunca birbirlerine sarılmış bir halde koltukta yatan çift diğer yolcuların tepkisine neden oldu. Bir yolcu "Manzaraya inanamıyorum" diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı tercih etti. O görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

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    20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen elleriyle kalp işareti yaparak birbirlerine sarılmış haldeki çifte ait görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eğer üç koltuğun da parası ödedilerse istedikleri gibi kullanabilirler. Bence bir sorun yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en kötü şey" yorumunu yaptı.

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