Yolcu uçağını yatak odasına çevirdiler! Üç koltukta birbirlerine sarılarak uyudular... Yolcuların tepkisi gecikmedi

New York'a giden bir yolcu uçağı ilginç görüntülere sahne oldu. Dört saatlik uçuş boyunca birbirlerine sarılmış bir halde koltukta yatan çift diğer yolcuların tepkisine neden oldu. Bir yolcu "Manzaraya inanamıyorum" diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı tercih etti. O görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen elleriyle kalp işareti yaparak birbirlerine sarılmış haldeki çifte ait görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eğer üç koltuğun da parası ödedilerse istedikleri gibi kullanabilirler. Bence bir sorun yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en kötü şey" yorumunu yaptı.







