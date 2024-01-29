Yolda görenler gözlerine inanamadı! Herkes onu Kenan Işık sandı ama gerçek çok başka çıktı! O kişi meğer...

Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve komaya girmişti.

Işık'ın son sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan bir görüntü sevenlerinin kafasını karıştırdı.

Sokakta Kenan Işık'ı gördüğünü sananlar gözlerine inanamadı. Ama gerçek başka çıktı. Kenan Işık sanılan bu kişi kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık çıktı.

YALAN HABERLERE İSYAN ETMİŞTİ

Hastane sürecinin ardından tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan yalan haberlere eşi isyan etmişti.

Eşi, "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" demişti.





