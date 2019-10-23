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Yoldaki yılanı yakalayıp, bidona koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Hakan Çakmak (38), aracıyla seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak, bidona koyduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Rahmi MEYVECİ/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta Hakan Çakmak (38), aracıyla seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak, bidona koyduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
Kentte inşaat malzemesi satan Hakan Çakmak, ahırlar bölgesinde aracı ile seyir halindeyken yolda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Çakmak, aracını durdurup, yılanı yakaladı, plastik su bidonuna koyarak kent merkezindeki bir kafeye götürdü. Çakmak, daha sonra Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kafeye gelen ekipler, yılanı teslim aldı.
Yılanı yakalayan Hakan Çakmak, "Ahırlar bölgesindeki çiftliğime giderken yılanın yol üzerinde olduğunu fark ettim. Araçların ezebileceği düşüncesiyle aracımı durdurarak yılanı yakaladım. Biraz uğraş sonrası yılanı bidon içerisine yerleştirdim. Ardından yılanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettim. Bir hayvana nasıl bir sevgi ile yaklaşırsanız, onun karşılığını alırsınız. Bazen hayvanlara eziyet edildiğini görüyoruz. Lütfen hayvanlara eziyet etmeyelim" dedi. Yılanın muayene edildikten sonra doğaya salınacağı belirtildi.

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