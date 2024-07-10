Yolun ortasında dans eden kadın trafiği birbirinde kattı! Bir otomobil ve bir motosikletli çarpıştı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde otoyolun ortasında dans eden bir kadın kazaya neden olduğu anlar yer aldı. Videoda esmer bir kadının kameraya en iyi hareketlerini sergilediği görülürken, arka planda bir motosikletin vızıltısı duyuldu.

Motorcu görüş alanına girince dansçı dikkatini çekmek için tezahürat yapmaya başladı ve bu da sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına neden oldu. Sırada motosiklet sürücüsü karşıdan gelen aracı fark etmedi. Bunun sonucunda motosiklet doğrudan otomobile çarptı ve sürücüsü havaya fırladı.

Kazadan hemen sonra kadın ve görüntüyü çeken kişi, yaşananlardan dolayı açıkça panikleyerek çarpışma noktasına doğru koştu. Motosiklet sürücüsü kazadan sağ kurtulmayı başardı ancak leğen kemiği ve bacağı kırıldı. Görüntü sosyal medyada 170 bin izlenmeye ulaştı.