Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlk ve Ortaokulunda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu, öğrenciler için yapılan yemekhanenin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için adeta inşaat ustası gibi çalışıyor.

İlçeye bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan Gümeli İlk ve Ortaokuluna geçen yıl ataması yapılan 15 yıllık eğitimci Arslanoğlu, taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrencilerin tabldot şeklinde verilen yemekleri sınıflarına götürürken döktüğünü gördü.

Sınıflarda oluşan yemek kokusu nedeniyle okula yemekhane yapılmasının öğrenciler için faydalı olacağını düşünen Arslanoğlu, bazı belediyeler ve hayırseverlerin yardımlarıyla inşaat malzemeleri temin etti.

Öğretmenler, veliler ve belediye işçilerinin de destek verdiği, yaz tatilinde tek başına çalıştığı yemekhane inşaatında tuğla ören, beton döken, sıva ve boyanın yanı sıra kaynak yapan Arslanoğlu, gençlik yıllarında çalıştığı inşaatlarda edindiği tecrübeyi çalışmasına aktarıyor.

Hem öğrencilerin uygun şartlarda yemeklerini yiyebilmelerini sağlamayı hem de velilerin eğitime bakış açılarında pozitif etki yaratabilmeyi hedefleyen Arslanoğlu, yapacağı 80 metrekarelik yemekhaneyi Zonguldak Valiliği'nin destekleriyle yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi amaçlıyor.